Comerciantes reclaman a Cort que reforme la Plaza de España después de Navidad

La Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco) y la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco) han pedido este viernes al Ayuntamiento de Palma que no inicie las obras de reforma de la Plaza de España hasta después de Navidad, para no entorpecer la venta de productos artesanales. Ambas entidades han reclamado al consistorio que no comience las obras de esta plaza en septiembre, como tenía previsto, ya que «indudablemente se alargarán hasta el periodo navideño» y «perjudicará gravemente a los comerciantes de esa zona de Palma en el periodo de mayor número de ventas del año», ha destacado la patronal en una nota.

Por ello, Afedeco ha solicitado que las obras se inicien en enero de 2023 y que se siga el ejemplo del Ayuntamiento de Calvià, que prohíbe por ordenanza municipal la ejecución de cualquier tipo de obra en periodos de afluencia turística y comercial. «Entendemos que es un lugar que merece una mejora estructural, pero tan importante es embellecer la ciudad como dejar trabajar a los negocios de la zona», ha resaltado. Por su parte, Pimeco ha reclamado que las obras comiencen pasadas las fiestas de San Sebastián. «Estas obras durarán 15 meses y ya que afectarán al verano de 2023 y a la Navidad de 2023, pedimos que, al menos, no perjudique la campaña de Navidad de 2022 donde el comercio podrá sacar la cabeza y coger aire para poder pasar los próximos meses con menos ventas», ha indicado el presidente de Pimeco, Toni Fuster. Además, ha remarcado que las obras también afectarán al acceso al Mercado del Olivar desde Avenidas y que, por tanto, los comerciantes del mercado se verán gravemente afectados en el momento de máximo consumo del año. De esta manera, la patronal ha criticado de «forma contundente» la decisión del Ayuntamiento y ha pedido que se repiense las fechas de inicio del proyecto. «El alcalde tendría que actuar con cabeza y sentido común para no perjudicar la campaña más importante del año para nosotros y teniendo en cuenta como están las cosas para los comerciantes con la crisis energética que vivimos», ha asegurado Fuster.