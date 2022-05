El regidor de Medio Ambiente y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Palma y presidente de Emaya, Ramon Perpinyà, ha entregado este jueves los premios de fotografía 'Opticaigua', que la empresa municipal convoca anualmente por el Día Mundial del Agua, que se conmemoró el pasado mes de marzo. Según ha detallado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, el jurado ha otorgado el primer premio, dotado con un vale de 800 euros para productos de fotografía, a la fotografía 'Tot final es converteix en un principi...', de Amparo Salvador Peñaranda.

El segundo premio, dotado con un valor de 350 euros para productos de fotografía, ha reconocido la fotografía 'On hi ha aigua hi ha vida', de Lucia Groizard. El tercer premio está dotado con un vale de 250 euros en productos de fotografía y ha recaído en la fotografía 'Cada gota és un tresor. No la tudis,' de Cristina Reus Llagostera. Además, se ha concedido un 'Premio Especial Plantilla de Emaya', con un vale de 500 euros para productos de fotografía, a la imagen 'Tradición, agua y calma', de Antonio Vega López. En la edición de este año, el tema del concurso era 'El ciclo del agua en Palma', por lo que las fotografías tenían que estar relacionadas con esta temática. El concurso ha contado con la colaboración de las empresas de fotografía TotFoto y FotoRuanoPro, que también han participado en la entrega de premios. Ramon Perpinyà ha felicitado a los premiados y ha agradecido a todos los participantes sus aportaciones.

'On hi ha aigua hi ha vida', de Lucia Groizard.

'Cada gota és un tresor. No la tudis,' de Cristina Reus Llagostera.

'Tradición, agua y calma', de Antonio Vega López.

Igualmente ha agradecido el apoyo de las empresas colaboradoras y de los miembros del jurado. El edil ha resaltado que actividades de este tipo pretenden fomentar la concienciación sobre la importancia del agua como recurso vital e invitan a la reflexión sobre la importancia de la gestión sostenible y el uso responsable. Igualmente, ha añadido que las imágenes permiten comprobar que el agua crea paisajes de gran belleza, tanto en la naturaleza como en la ciudad. El jurado formado por Pep Caparròs (Foto Ruano), José Juan Albertí, (Totfoto), Roland Bahond (técnico del área de Medio Ambiente), Conrad Rius (diseñador gráfico de Emaya) y Xisca Bonet (aficionada a la fotografía) ha elegido los premiados entre las 107 fotografías recibidas.