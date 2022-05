El Ajuntament de Palma ha retirado entre el año 2020 y el mes de marzo de 2022 un total de 274 tarjetas de movilidad reducida, que son personales e intransferibles, por un uso indebido o fraudulento.

Según ha informado la primera teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Joana Adrover, «últimamente, desde el Ajuntament, se ha detectado un incumplimiento flagrante en el uso de las tarjetas de movilidad reducida, que son personales e intransferibles, de hecho su mal uso puede acarrear sanciones entre 300 y 6.000 euros».

Por ello, ha añadido, «se ha puesto en marcha una campaña con el objetivo de que aquellos ciudadanos que tienen tarjetas que no les corresponden --hay 103 que han caducado y no se han renovado y 424 de personas difuntas no entregadas por sus familiares--, las devuelvan». Una campaña, ha enfatizado, «que ha permitido retirar, por uso indebido o fraudulento, 274 tarjetas de movilidad reducida entre 2020 y marzo de 2022 --en total, 161 en 2020; 75 en 2021 y 38 hasta marzo de 2022».

Por año, en 2020 se retiraron 48 por uso indebido o fraudulento, siendo las principales causas de la retirada de las tarjetas, las defunciones de los titulares (15); el uso indebido de la mismas en ausencia del titular (8) y el uso fraudulento de ella, en ausencia del titular y caducada (4). En el año 2021, las principales causas de retirada de las tarjetas de movilidad reducida también fueron por defunción del titular (22), por uso indebido y ausencia del titular (13) y por ausencia del titular y fotocopiadas (7). Este año también se retiró una tarjeta por uso indebido, en ausencia del titular, falsa y caducada. Finalmente, hasta el mes de marzo de este año 2022, se ha retirado 14 tarjetas de movilidad reducida por uso indebido, en ausencia del titular; seis por defunción del titular y cuatro por caducidad.