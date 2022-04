La regidora de Justicia Social, Feminismo y Lgtbi del Ajuntament de Palma, Sonia Vivas, ha presentado este lunes la 'Palma Pride Week 2022', un programa de 10 días -comenzará el 18 de junio y finalizará el 28 del mismo mes- de reivindicación y celebración del colectivo Lgtbiq. Según ha informado la regidora Sonia Vivas en una rueda de prensa, junto a la presidenta de la Ella Global Community, Kristin Hansen; la activista y expresidenta de Asociación de Familias Lgtbi (Galehi), Marta Márquez, y la coordinador de eventos dentro de Ella, Taina Alves, «la Palma Pride Week 2022, que se celebrará desde el 18 y hasta el 28 de junio, es una propuesta de Ella Global Community que pretende aglutinar todas las formas de sentir del colectivo Lgtbiq a través de diversas actividades de celebración y reivindicación; así como mostrar Palma como destino abierto, cosmopolita y tolerante».

«En estos 10 días de celebración y reivindicación, que comenzarán con una gran fiesta en Sa Feixina, habrá actividades para todos, tanto niños como adultos, con el fin de visibilizar la diversidad de un colectivo como el Lgtbiq+», ha continuado diciendo Vivas, quien ha apelado a «utilizar el potencial de Palma para normalizar las vidas de todas las personas que lo integran», especialmente, ha destacado, «en un momento como el actual en el que el colectivo sufre una recesión de sus derechos». Por su parte, la presidenta de Ella Global Community, Kristin Hansen, ha dicho estar «muy ilusionada» de poder presentar el proyecto Palma Pride Week, que ha calificado de «sueño hecho realidad» porque, ha asegurado, «siempre había querido posicionar Mallorca como destino Lgtbiq+».

«La voluntad de Ella Global Community es que la Palma Pride Week sea vista como una gran oportunidad de negocio para la isla, por ello se ha propuesto combinar las actividades con el turismo, apoyando a la gastronomía y a la hostelería, para dinamizar la economía local», ha enfatizado Hansen. Pese a que «el Día del Orgullo es y ha de ser una celebración», la activista y expresidenta de Asociación de Familias Lgtbi (Galehi), Marta Márquez, ha pedido «no perder de vista el foco». «Planteamos diversión, celebración, apoyar la cultura, el arte y la gastronomía, pero no que se vea el Día del Orgullo solo como una fiesta. Nuestra voluntad es que la gente sea consciente de que detrás de todo esto hay una reivindicación», ha señalado. Finalmente, Taina Alves ha agradecido «este sueño», porque «ser una persona no binaria y transexual no es algo nuevo, aunque esté un poco escondido». «Para nosotros es muy importante sentirnos seguros con nuestros cuerpos y expresarnos porque, a partir de ese momento, todo es posible», ha sentenciado.

En cuanto al programa de actividades, este comenzará con una gran fiesta el 18 de junio en Sa Feixina, y se prolongará hasta el 28 del mismo mes. Entre una y otra fecha, se llevarán a cabo otras múltiples actividades en las que habrá música, arte, literatura, conferencias, talleres y debates. Entre todas las actividades previstas, destaca que el 25 de junio, también en Sa Feixina tendrá lugar una actividad tipo concierto. Y, el 28 de junio, cuando se celebra el Día del Orgullo, tendrá lugar la manifestación, que organiza Ben Amics. El Ajuntament dará su apoyo a la misma y colaborará con la entidad en el programa de cierre de la jornada de reivindicación. Cabe precisar, sin embargo, que el programa de la Palma Pride Week «aún no ha sido cerrado, pues se encuentra en una fase inicial». Pese a ello, desde Ella Global Community han asegurado que «el 100% de las respuestas de los contactados, hasta el momento, para participar en las actividades ha sido muy positiva».