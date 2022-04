Palma impuso en 2021 multas por valor de 19 millones de euros

El Ajuntament de Palma impuso multas por valor de 19 millones de euros durante el año 2021 y había cobrado al acabar el ejercicio algo más de 15 millones de euros, según confirmaron a este diario fuentes del departamento de contabilidad municipal. La gran mayoría de estas sanciones corresponden, según las mismas fuentes, a infracciones de tráfico ya que, por este concepto, incumplir la normativa de circulación y aparcamiento, se notificaron multas por valor de 16,3 millones de euros, de los que, al cerrar el balance anual, se habían cobrado algo menos de 13 millones.

Muchas de ellas, sobre todo las impuestas en los últimos meses del año, están pendientes de recurso o en periodo de pago voluntario, así que no se pueden contabilizar como recaudación líquida. Es por eso que aún está pendiente, según sus propios cálculos, el cobró de unos 3,3 millones de euros. El resto de partidas son bastante inferiores y, por ejemplo, las multas de tráfico a los no residentes, que tienen un apartado específico, supusieron el ingreso de casi un millón de euros más en las arcas municipales, aunque se habían impuesto sanciones por valor de 1,3 millones. También se destacan las penalizaciones por infracciones generales, que van desde tirar la basura en horas o sitios no autorizados, pasear a la mascota sin correa o no recoger los excrementos y beber alcohol en la vía pública, entre otros. En este apartado la recaudación real fue de 720.000 euros, aunque se sancionó por valor de 924.000.

Por último, las hojas de cálculo del departamento de contabilidad municipal destacan las multas por incumplir la normativa urbanística, obras sin licencia o no pasar la inspección técnica de edificios, que alcanzaron un valor de 512.000 euros, de los que estaban pendientes de cobro al acabar el año solo 14.000 euros. Con todo esto es destacable que el Ajuntament, en el presupuesto inicial aprobado en pleno al final del año anterior, tenía previsto ingresar por estos conceptos algo más de 15 millones de euros, por lo que sus previsiones se quedaron cortas en casi 4 millones de euros. La mayor parte de este superávit, como se ha comentado, corresponde a las sanciones de tráfico, con una variación entre lo recaudado y lo previsto de más del 21 por ciento.