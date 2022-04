El próximo fin de semana, sábado y domingo, el Parc de Sa Riera acogerá la primera edición en Palma del festival de música electrónica ‘Brunch in the Park’, organizado por Share Music! en colaboración con el Àrea de Cultura i Benestar de Cort. Este festival contará con artistas de talla internacional, como Nicole Moudaber, Patrick Topping, Edu Imbernon o Rodriguez Jr, y también con una representación de la escena electrónica local, con Kiko Navarro, Javitoh, Manu Sánchez y Guri Ft. Eider.

«Este es un festival vanguardista, nacido de una colaboración pública y privada, que eleva el concepto de festival de música electrónica a otro nivel, lo abre a las familias y rompe el estigma de que la fiesta no puede convivir con la comunidad y los vecinos. Además, será el primer festival de pie y sin mascarillas desde la pandemia», afirmó el director del festival, Felipe Menéndez. Este evento cultural y comunitario contará con dos áreas diferenciadas, pero que compartirán el amplio espacio de Sa Riera. Por un lado, dirigido al público familiar y de entrada gratuita, entre las 12 y las 18 horas, ampliable hasta las 20 horas, se celebrará el Petit Brunch, con talleres educativos, juegos, actividades y espectáculos diseñados para los más pequeños. Por el otro, el espacio de los conciertos será de pago, para mayores de 18 años y tendrá lugar entre las 17 y las 23.30 horas. El Circ Bover se ha encargado de organizar originales actividades para el Petit Brunch, como el Mercat Xalest, donde los niños pondrán a la venta viejos juguetes o prendas de ropa, «es un modo de enseñarles el concepto de la economía circular a los niños y que aprendan a desprenderse de lo que ya no utilizan. Ellos diseñarán su parada y le pondrán un nombre a su empresa», explicó el director del Circ Bover, Tià Jordà. Asimismo, habrá numerosos espectáculos circenses a la fresca, en una llamativa carpa sin techo . Además, los pequeños podrán disfrutar de los enormes juegos de mesa de Ludoteca de Jardí y el famoso tiovivo a pedales. Aunque una parte del festival sea gratuita, es necesario adquirir una entrada, a través del portal web Enterticket, o bien a las puertas del parque. El aforo máximo es de 3.000 personas en cada área.