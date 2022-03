El pacto de izquierdas que actualmente gobierna en el Ajuntament de Palma perdería la mayoría absoluta que ostenta si las elecciones municipales se celebrarán hoy, ya que pasaría de tener 15 regidores a obtener solo 12. Los tres concejales los perdería el PSOE, que reduciría su presencia de 9 a 6, mientras que Més y Podemos mantendrían cada uno los tres representantes actuales, según los datos de la encuesta elaborada por el Instituto Balear de Estudios Sociales, IBES, para Ultima Hora.

El muestreo, realizado entre el 1 y el 10 de marzo, abre, de esta forma, el escenario a un cambio de gobierno ya que el PP obtendría 9 concejales y Vox otros 7, con lo que, si pactaran, superarían por un representante la mayoría absoluta para gobernar (de 15 concejales) y no tendrían necesidad de contar con Cs, que pasa de las cuatro sillas logradas en las pasadas elección a solo una.

El alcalde José Hila con Palma al fondo. Foto: JAUMEMOREY

Por lo que se deduce de la encuesta, el desgaste de dos legislaturas gobernando, con una pandemia en medio de la segunda, pasa factura al Pacte, pero solo a los socialistas. El PSOE baja del primer al tercer lugar en la lista y pierde una quinta parte de sus apoyos respecto a las elecciones de 2019, pasando del 26,5 % de los sufragios al 20,1 %, mientras que sus socios mantienen la misma representación y, prácticamente, los mismos porcentajes.

Los grandes beneficiados son el PP, que obtendría, con el 26,8 %, una cuarta parte de los votos de Palma y registraría sus mejores resultados desde 2015, y Vox que obtiene el 20,6 % de sufragios y casi dobla sus cuatro regidores actuales. Caso aparte, aunque quizás haya que leerlo en clave nacional, es el de Ciudadanos. En 2019 obtuvo un 12,4 % de los votos y en el sondeo de octubre pasado apenas alcanzaba el 4,7 %, por lo que se quedaba sin representación. Unos meses después sube casi un punto y se sitúa en el 5,6 %, lo que le da derecho a tener un concejal aunque no es determinante.

Por su parte, el PI sigue en su proceso de caída libre y pierde, con una previsión del 1,9 %, la mitad de sus apoyos. Si nos atenemos a los cabezas de cartel y a la pregunta de a quién preferirían como alcalde, el ránking lo encabezan el candidato del PP, Jaime Martínez, y el de Vox, Fulgencio Coll, ambos con un 11,6 %. Le siguen, con un 8,2 % y un 8 % respectivamente, el actual primer edil, el socialista José Hila, y la representante de Més, Neus Truyol. La lista la cierran Alberto Jarabo, de Podemos, con un 5,4 %, y Eva Pomar, de Ciudadanos, con un 4,3 %. Llama la atención que la mitad de encuestados, un 50,9 % del total, no se decanta por ningún candidato. Es un porcentaje alto, que refleja el desapego de los votantes por los rostros propuestos que no se proyecta en el resultado de las siglas que representan. En los tres grandes partidos la distancia entre la intención de voto y la preferencia de sus candidatos como alcalde es importante, en algún caso de hasta 15 puntos, cosa que no ocurre con los otros tres partidos.