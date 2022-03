La reforma de las galerías de la Plaça Major no empezará esta legislatura

Las anunciadas obras de reforma y adecuación de las galerías de la Plaça Major, cerradas desde septiembre de 2019, difícilmente se harán durante esta legislatura ya que ni siquiera está redactado el pliego para el concurso de ideas arquitectónicas y de proyecto de gestión del espacio, primer paso indispensable para empezar los trabajos, según denunció el regidor del Partido Popular, Julio Martínez.

Cabe recordar que hace dos años y medio acabó la concesión municipal de 62 de los locales ubicados bajo la plaza, el resto está en manos privadas, y, desde entonces, se han estado barajando soluciones para volver a darle vida a un espacio con una ubicación inmejorable. Ya en diciembre de 2019 Cort anunciaba que tenía dos proyectos finalistas para los usos futuros de las galerías y dudaba entre decantarse por un aparcamiento para residentes o por destinarlas a uso comercial y sedes dependientes de organismos oficiales. Finalmente, el Ajuntament escogió esta segunda opción y se marcó el objetivo de tener un proyecto definitivo a final del año 2020.

Pero llegó la pandemia y todo se retrasó, de hecho, en octubre de ese año, cuando faltaban dos meses para la fecha señalada, no había redactada ni una línea del proyecto y Cort, mientras, anunciaba la convocatoria del concurso de ideas. Sus previsiones, entonces, eran que dicho concurso estuviera en marcha a principios de 2021 y que la licitación de las obras se iniciaría en otoño de ese ejercicio, hace unos meses. Posteriormente, el mismo Ajuntament reconocía que las obras no podrían comenzar hasta principio de este año y, de hecho. Los presupuestos del año pasado no incluían ningún tipo de inversión en las galerías, tan sólo 50.000 euros para el concurso de ideas y el proyecto ejecutivo. Un concurso de ideas arquitectónicas que ya estaba presupuestado el año pasado pero del que no se ha redactado aún ni el pliego, según aseguró Julio Martínez a este diario.

«Proceso de más de un año»

El regidor, en este sentido, señaló que con el retraso de la tramitación, «es imposible que los trabajos para acondicionar el espacio empiecen antes de que acabe la legislatura» ya que, después de adjudicar el concurso, se tiene que tramitar el proyecto de obra y luego licitarlas, «todo el proceso puede durar más de un año» aventuró. Martínez tildo de «fracaso del pacte» que no hayan sabido dar una solución para las galerías que llevan cerradas dos años y medio y ocupan una superficie de 6.300 metros cuadrados. «Cuando convocan un concurso lo que está haciendo el actual equipo de gobierno es privatizar las ideas, lo enmascaran en una participación ciudadana pero lo que están demostrando es que no saben que hacer con la zona», aseguró.