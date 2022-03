La Patronal del Pequeño y Mediano Comercio (Pimeco) se ha opuesto al proyecto 'Supermanzanas' del Ayuntamiento de Palma, al considerar que «liquidará al pequeño comercio». Según ha informado Pimeco en una nota de prensa, esta patronal es contraria a las 'supermanzanas' o 'superislas' proyectadas por Cort, al considerar que el proyecto, contemplado en el nuevo Plan General y que, ha afirmado, «consiste en agrupar manzanas urbanas y restringir el tráfico rodado en sus calles para los no residentes», supondrá «un golpe mortal» para los pequeños comercios« y convertirá el centro de la ciudad »en un solar".

«Las 'supermanzanas' van a aislar al pequeño comercio de barrio, de manera que se complicará que lleguen a él personas que residan en otra zona o supermanzana», ha explicado el presidente de Pimeco, Toni Fuster, que insiste en que «los comerciantes no pueden vivir exclusivamente de las compras de los vecinos de su barrio». «Estamos muy cansados y decepcionados con la política de Cort que no hace más que complicar la supervivencia del pequeño comercio de la ciudad. Se llenan la boca de que quieren ayudarnos, que quieren ciudades con la idiosincrasia que les da el pequeño comercio, pero la realidad es que con las decisiones que toman no hacen más que favorecer las compras en las grandes superficies», ha añadido Fuster.

Para Pimeco, las iniciativas llevadas a cabo por el área de Movilidad «no han hecho más que vaciar de gente el centro de la ciudad». «Nos parece bien que quieran disuadir a los ciudadanos de utilizar el coche para favorecer alternativas más sostenibles pero que lo hagan apostando por crear una buena red de transporte público y aparcamientos disuasorios», ha reivindicado el presidente de la patronal. «No vale con prohibir la circulación de coches y ya está; sin crear una buena red de transporte público, ni construir aparcamientos disuasorios o embellecer para favorecer el paseo por las zonas cerradas al tráfico. Porque lo único que están consiguiendo es convertir el centro comercial de Palma en un solar», ha mantenido el presidente de la patronal.