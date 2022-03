El servicio de entrega de comida a domicilio de Cort atiende a 900 personas

Casi 900 personas, la mayoría mayores de 65 años o con alguna discapacidad, están acogidas al programa de entrega de comida a domicilio que gestiona la regiduría de Benestar Social del Ajuntament de Palma a través de la Cruz Roja. Se trata de un servicio «esencial para muchas personas que están solas y tienen dificultades para salir o prepararse la comida» según la directora general del área, Catalina Trobat, quien destaca que la mayoría de usuarios, el 75 por ciento, son mujeres.

El programa tiene un presupuesto de 1,2 millones de euros, el año pasado ascendió a 1,7 millones por la pandemia, y consiste básicamente en llevar la comida, menús para dos o tres días, a las casas de personas vulnerables tres veces por semana, los lunes, miércoles y viernes.

Diversos accesos

Al servicio se accede a través de la Oficina de Benestar Social de Cort, pero también por mediación de los trabajadores sociales de los barrios o, incluso a través de los centros de salud correspondientes.

Una parte importante del programa es la atención personalizada. Los beneficiarios pueden escoger tipo de dieta cuando solicitan la ayuda y, además, muchas veces el personal de la Cruz Roja que reparte la comida va acompañado de voluntarios que atienden otras necesidades que puedan tener, como de compañía, higiene o logística.

«Es importante no sólo facilitarles la comida, no podemos tener a la gente mayor sin atender. Hay que poner todos los recursos no solo a nivel asistencial, la comida, sino también trabajar la parte humana», asegura Trobat quien, en este sentido, recuerda que el área municipal también cuenta con personal que hace un seguimiento de cada caso y se encarga de que la atención sea la adecuada.

Este estudio individual sirve también para determinar el coste del servicio, gratuito en los casos más extremos o de pensiones básicas, o de copago, dependiendo del nivel de ingresos del solicitante. El servicio también facilita la compra de un microondas a los usuarios si, por nivel de ingresos, no tiene.