No habrá Rua. El Ajuntament de Palma no la ha convocado por segundo año consecutivo al no poder garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria, pero los más pequeños de la casa no se quedarán sin celebrar el carnaval, ya que se mantiene la Rueta para este domingo, 27 de febrero, ampliando las actividades y su recorrido. Así lo comentó la directora general de Participació Ciutadana, Clàudia Costa, quien destacó que este año el objetivo es evitar, en la medida de lo posible, las aglomeraciones y garantizar la distancia de seguridad. Es por eso que, según sus propias palabras, se ha «esponjado» el recorrido incorporando nuevas zonas.

A las ubicaciones tradicionales, calle Unió, Plaça del Mercat, calle Riera y Rambla, se le resta este año la calle Jaume III, actualmente en obras, pero se les añade otro circuito de actividades que empieza en la Plaça d’Espanya y transcurre, linealmente, por Plaça de l’Olivar, Sant Miquel, Plaça Major y Cort. «Alargamos el espacio a recorrer con nuevas actividades, y más repartidas, para garantizar que no haya demasiadas aglomeraciones y, al mismo tiempo, que cumplimos con las medidas sanitarias que la situación actual requiere», señaló la directora de Participació Ciutadana. En lo que se refiere a las actividades, se han programado 37, según Costa. La idea es repetir durante los recorridos las más demandadas por los pequeños como, por ejemplo, las paradas en las que les pintan la cara. También están previstas, entre otras, cercavilas, espectáculos de magia y de circo, juegos populares, contacontes y batucadas. Según estimaciones del Ajuntament de Palma está prevista la asistencia de entre 15.000 y 20.000 personas a una Rueta que, oficialmente, se desarrollará entre las 11:00 y las 14:00 horas. Esta prevista, igualmente, la presencia de los gigantes y cabezudos de la Sala en las diversas zonas y del Drac de na Coca en una actividad de cercavila. Todos los juegos y parades serán gratuitos y no hace falta realizar reserva previa alguna para participar.