Un proyecto de unidad popular empieza a tomar forma en Palma. Este pasado sábado Crida per Palma envió una propuesta para unir sus fuerzas a la CUP Palma, con las próximas elecciones locales de 2023 como trasfondo. En las redes sociales la candidatura surgida para repensar Ciutat desde el municipalismo ha compartido una imagen de un encuentro de trabajo con este objetivo en mente. «S'acosta un nou impuls pel projecte de la Unitat Popular», han enfatizado en su mensaje.

En las pasadas elecciones locales Crida per Palma fue la tercera lista más votada sin lograr representación en el Ajuntament de Palma, por detrás del PI y de los animalistas del PACMA, a pesar de lograr 1.439 votos. La asamblea de Palma de las CUP no se presentó como tal a esos comicios.

Sin embargo, la izquierda independentista reunió a miles de personas el pasado 31 de diciembre en las calles del centro de Palma con motivo de la Diada de Mallorca. En aquel entonces la CUP reivindicó que «som llavor de lluita, i aquest 2022 seguirem enfortint la Unitat Popular».

Desde hace tiempo Crida per Palma da la batalla en cuestiones como la demolición del monumento de sa Feixina, o la limitación de llegada de cruceristas al puerto. Asimismo forma parte de la red municipalista de Mallorca junto a organizaciones de largo recorrido como Alternativa per Pollença y Alternativa per Artà, que han centrado en el mensaje de cercanía su éxito político hasta la fecha.