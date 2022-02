Los aparcamientos de Cort recuperan las cifras previas a la pandemia

La Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes,SMAP, va recuperando poco a poco las cifras prepandemia y, como el resto de los servicios municipales, se acerca a las cifras de 2019 después de un año, el 2020, en el que virus y confinamiento las hicieron bajar. Así, según comentó el gerente de la empresa municipal, Pedro Manera, durante el año 2021 se contabilizaron en los aparcamiento dependientes de Cort un total de 1.849.306 vehículos de rotación, 450.000 más que durante el 2020 y 140.000 menos que en ejercicio de 2019 previo al virus.

«Estamos muy satisfechos con los niveles de ocupación ya que volvemos a las cifras de los años buenos» señaló Manera, quien también destacó la recuperación de ingresos que se reinvierten en habilitar aparcamientos para bicicletas y coches eléctricos y para renovar las maquinas de pago, barreras de entrada o reformar las instalaciones, entre otras. En lo que se refiere a dicha recaudación cabe destacar los 6,6 millones de euros que ingresaron los aparcamientos rotatorios durante el año 2021, frente a los 4,2 millones del 2020 y los 7,1 millones del año 2019.

Las cifras de abonados no han variado tanto de un ejercicio a otro, de hecho se han incrementado tras la incorporación a la gestión municipal de los aparcamientos de las Avenidas y Juan Gris, por lo que la SMAP ya gestiona 10 instalaciones de rotación y abono a las que se suman cuatro más, Can Alonso, Joan Alcover, JuanGris y El Terreno, sólo para residentes, en las que todas la plazas son ocupadas por vecinos. De esta forma el número de abonados oscila de los 2.206 del año 2019 a los 2.600 del ejercicio que acaba de terminar. No se tiene previsto que esta cifra aumente porque no hay demasiada disponibilidad y, de hecho, hay lista de espera según la ubicación.

MobiAPParc

El gerente de la SMAP apunta que la mayor presión se produce durante los meses de verano en los aparcamientos más céntricos y que los ciudadanos pueden pagar el tiempo de párking a través la aplicación MobiAPParc, la misma que se utiliza para la ORA. Las instalaciones más lucrativas, según estos datos, son la de Antoni Maura, la del Parc de la Mar, con 2,6 millones de ingresos durante el año pasado; y las de Vía Roma y Plaça Major, con 1,2 millones de facturación.