La plataforma ‘No toqueu sa Garrigueta Rassa’ no baja la guardia y está recabando apoyos para lograr un nuevo proyecto de restauración de la cantera «que sea respetuoso con el medio ambiente y con las personas que vivimos en el entorno», explica Antonio Picazo, miembro de este colectivo formado por entidades vecinales y cívicas.

Aprovechando que se ha vuelto a aplazar, esta vez hasta este mes de enero, la discusión de este proyecto por parte de Comissió de Medi Ambient del Govern balear, los afectados insisten en denunciar que el plan de la empresa Terral Holding atenta contra la salud de las personas, destruye el territorio, pretende convertir la cantera en un vertedero y se corre el peligro de contaminar el acuífero de Na Burguesa.

«Estamos pendientes de que se convoque la comisión y seguimos sumando apoyos para conseguir que, en caso de que se empeñen en restaurar la cantera, sea con otro proyecto. Queremos una negociación entre la empresa, los vecinos y las instituciones, estamos seguros de que es posible encontrar un proyecto de restauración consensuado y con el cual la empresa pueda obtener beneficios, algo a lo que no nos oponemos», afirma Picazo. Encontrar otro proyecto, opinan los vecinos, «pasa por explorar experiencias, contactar con expertos y valorar opciones, como un huerto solar, que no tendría impacto en el paisaje; un centro de escalada y aventura, o la posibilidad de realizar cultivos adaptados, etc. Hay proyecto, restauración y opciones de negocio más allá de la escombrera. Estamos dispuestos a colaborar en esta alternativa».

Porque, añade Picazo, «lo que no se puede consentir de ninguna manera es que bajo la excusa de restaurar la cantera lo que se busque sea su explotación como escombrera durante mas de 30 años, con lo cual, entre los muchos perjuicios, el aumento de trafico pesado por la carretera de Esporles será de un camión de hasta 20 toneladas cada dos minutos». «Esperamos que los distintos organismos sean sensibles con la ciudadanía y rechacen este proyecto».

Por eso, este portavoz anuncia que los vecinos ya preparan la recogida de firmas para pedir que la carretera sea catalogada como la calle que recorre Establiments «porque atraviesa una zona de la ciudad con colegios, además de ser una vía de entrada y salida a Son Roca y La Vileta, que prevén un importante incremento de población».

En opinión de los afectados, «las restricciones que plantea la Comissió de Medi Ambient son insuficientes. Aunque, por supuesto que nos satisface que no de permita volar el ANEI, pedimos que se estudien otras formas de regeneración del paisaje y de asegurar taludes, como se hace en cualquier parte de la Serra de Tramuntana. No se vuelan las montañas, se aseguran sus paredes, hay capacidad técnica y conocimiento suficiente para hacerlo, de lo contrario ya no nos quedaría sierra».

«Que no se venda el acopio acumulado –añade por último este vecino– no es en sí mismo una mejora. Sacarlo es una aberración. Ese acopio rellena buena parte de los hoyos más grandes y ya sabemos que es inerte. Además, la valoración de que se puede comercializar porque forma parte de una etapa de explotación anterior omite que la cantera nunca tuvo licencia».