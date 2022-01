Multa de entre 60 y 750€ por abandonar grandes residuos frente a la Lonja

La empresa municipal Emaya ha localizado al responsable de dejar dos cajas de gran tamaño y otros residuos voluminosos tirados junto a unos contenedores frente a la Lonja de Palma, que será sancionado con una multa de entre 60 y 750 euros, en virtud de la ordenanza municipal.

El Servicio de Inspección Medioambiental de Emaya ha localizado al infractor, ha informado Emaya. En Palma, la recogida de residuos voluminosos domésticos se realiza los días de la semana asignados a cada barrio. Los vecinos pueden bajar hasta un total de cuatro muebles o trastos el día de la semana que les sea asignado, de 20 a 22 horas.

El nostre Servei d'Inspecció Mediambiental ha localitzat l'infractor responsable d'abandonar aquests residus i serà sancionat.

Segons l'ordenança municipal, aquest tipus d'infraccions suposen multes d’entre 60 i 750 €. pic.twitter.com/W1PM7KhpRZ — EMAYA (@EMAYA_Palma) January 5, 2022

Los trastos no deben dejarse en los contenedores de basura, sino debajo del domicilio, apartados para que no entorpezcan el paso. Este servicio solo puede utilizarse para desechos voluminosos de particulares, no para residuos de construcción, electrodomésticos, aparatos eléctricos ni productos peligrosos como químicos, que deben ir a un punto verde.