Los vecinos rechazan tener un nuevo párking junto a la plaza de toros

Colectivo Palma Verde apoya la petición de la Associació de Veïns Coliseu en contra de la construcción de un nuevo aparcamiento subterráneo en los terrenos de la plaza de toros y anima a las demás asociaciones vecinales de la zona a unirse para hacer una campaña de información y recogida de firmas. El portavoz de Colectivo Palma Verde, José Javier Mascarell, explica que «nos reunimos con los vecinos de Plaza de Toros hace un año para alertarles de que dicho proyecto provocaría un aumento considerable de coches procedentes de la vía de cintura a la calle Arxiduc Lluís Salvador y con eso más ruido y contaminación del aire en el barrio».

El terreno elegido, recuerda, «figura dentro del PGOU como párking subterráneo ya que se va a expropiar. Nosotros proponemos que se expropie pero para crear un parque, ya que el barrio no tiene parques ni zonas verdes, y que se construya el aparcamiento municipal en los terrenos del aparcamiento público del Polideportivo de Son Hugo, que sería fácil al ser ya un terreno municipal». «En la ubicación que proponemos, además, el estacionamiento podría ser más grande y estaría conectado directamente a la vía cintura por lo que los coches no tendrían que entrar en el barrio y no se perjudicaría a los vecinos».

Mascarell declara que «en nuestra opinión lo que quiere hacer aquí el Ajuntament de Palma contradice su propio plan de movilidad para el que anunciaban querer crear una red de párkings conectados al transporte público a lo largo de la vía de cintura con el fin de minimizar el número de coches entrantes a la ciudad». Mascarell asegura que «nuestros políticos que tanto hablan de que Palma sea más verde y sostenible le fallarían a la ciudadanía si optan por construir ese aparcamiento subterráneo junto a la plaza de toros». El barrio, recuerda, «es uno de los que concentra más habitantes por metro cuadrado y no tiene ninguna zona verde». Para Colectivo Palma Verde la construcción de estacionamientos subterráneos «deja en la ciudad feas plazas sin vegetación, sin sombra y sin carácter; plazas como la de Can Alonso, s’Escorxador, Serralta. etc.».