El tripartito que gobierna en el Ajuntament de Palma ha pedido perdón este sábado, 1 de enero, porque las campanadas no se escucharon en Nochevieja en la Plaza de Cort. Además, ha anunciado que trabajará para que no vuelva a suceder. Desde el Consistorio palmesano han asegurado que En Figuera sí sonó, pero han precisado que no se escuchó. «Parece que se trató de una cuestión de volumen, ya que las campanadas sonaron como siempre. Por este motivo se revisará la posibilidad de que fuese necesario aumentar el volumen, ya que el ruido exterior, en una fecha como esta, siempre es muy elevado».

Las citadas fuentes han reiterado que En Figuera sonó a las doce en punto de la noche y han argumentado que «aquella misma tarde los relojeros que se encargan de su mantenimiento fueron a hacer la última comprobación y todo funcionaba. Además, en el momento de las campanadas estaban allí y el carrillón y todo el mecanismo funcionaron a la perfección». Sin embargo, los ciudadanos que acudieron a la Plaza de Cort para tomarse las uvas de la suerte y dar la bienvenida a 2022 no lo escucharon, lo que les provocó una gran decepción. Muchos de los asistentes se quedaron sin tomar las uvas de la suerte y otros lo hicieron con retraso. Entre el público había residentes, así como turistas y personas de otras nacionalidades; todos ellos con sus mascarillas, así como cava, bolsas de cotillón, etc. Sin embargo, la decepción fue mayúscula y muchos de ellos se preguntaron por qué no habían sonado las 12 campanadas. Uno de los dos relojeros responsables d'En Figuera Biel Julià ha asegurado a Ultima Hora que el reloj sí que se sonó, aunque ha reconocido que puede no se escucharse como otros años. En este sentido, ha asegurado que su padre Antoni Julià, que es otro de los responsables d'En Figuera, estaba allí y sí que lo escuchó. Julià ha asegurado que se ha seguido el mismo procedimiento que otros años para su puesta a punto y funcionamiento y ha reiterado que «sonó perfectamente». Cabe recordar que este año el Ajuntament tampoco ha organizado la tradicional fiesta en la Plaza de Cort para dar la bienvenida al Año Nuevo con la finalidad de evitar aglomeraciones que contribuyesen a la propagación de la COVID-19; se trata del segundo año consecutivo que no se celebra esta tradicional fiesta. No obstante, el gobierno municipal sí tenía previsto que En Figuera se escuchase, como marca la tradición.