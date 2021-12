Salva Cañís es paisajista y maestro jardinero, un experto en árboles, uno de los temas estrellas de esta legislatura.

¿Somos más sensibles hacia los árboles?



—Cualquier movimiento que se haga en este sentido comporta que los ciudadanos protesten y a veces no se enteran de la misa la mitad. Hay que dar margen.

El Ajuntament proyecta plantar 10.000 árboles esta legislatura.



—La estrategia de un habitante, un árbol ha desaparecido ya de Europa. No es la cantidad, sino la calidad de árboles y su porcentaje de cobertura arbórea. Estos 10.000 árboles no sé si se plantan con criterio cualitativo o cuantitativo ni cuántos son de reposición.

¿Cuándo se verá el resultado de estas plantaciones masivas?



—Un árbol de alineación tiene una vida útil de 50 u 80 años y cuando lo plantas es para que lo disfruten tus hijos. Habrá que esperar diez o quince años para que tengan cierta entidad.

Hemos vistos nuevos parques sin árboles, como el de sa Riera.



—Es que no se puede diseñar a una legislatura vista. Estamos invirtiendo en el futuro de la ciudad. Es un legado que estamos dejando y puede ser un problemón si no lo hacemos bien. En sa Riera hay zonas acertadas pero queda mucho trabajo por hacer: hay que conectar con el eje verde del canódromo y hacia el cementerio.

Ha habido quejas por la tala de árboles en el bosque de Bellver.



—El bosque de Bellver está enfermo hace décadas. No todo pero sí ciertas zonas por sobreuso, por erosión, compactación y problemas varios que está tratando el Consistorio. Me consta que se hacen cosas, algunas muy bien hechas, para revertir la situación. Estamos a un año de elecciones y hay mucho ruido, pero no se va al origen. La zona de juegos se ha ordenado y eso es bueno.

¿En qué trabaja ahora?





—Vamos a plantar 1.000 olivos como barrera vegetal en parques fotovoltaicos de zonas rurales de Mallorca.