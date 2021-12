Cort reducirá del 19 al 7 % su tasa de interinos en un plazo de tres años

La Junta de Gobierno aprobó este miércoles una serie de convocatorias de oferta de empleo público que permitirán reducir, en el plazo de los tres años que la ley da para ejecutarlas, la tasa de interinidad del Ajuntament del 19 % actual al 7-8 %, «un porcentaje que se considera normal en una administración», según informó el concejal de Hisenda i Funció Pública, Adrián García. En primer lugar, indicó el edil, se aprobó la oferta de empleo público del Institut Municipal d’Innovació (IMI) de los años 2019-2020-2021, con ocho plazas, para la cobertura de vacantes producidas en los años anteriores, es decir para la oferta de reposición.

También se aprobó la oferta de estabilización pública del IMI para los años 2020 y 2021, es decir la cobertura de plazas que están cubiertas de forma temporal, con 16 plazas. García expuso que se trata de acuerdos que se enmarcan dentro del Plan de estabilización del trabajo temporal iniciado esta legislatura por el Ajuntament, que cuenta con unos 2.400 trabajadores. «Esto supone revertir los recortes de personal y la pérdida de efectivos que se arrastraban de la anterior crisis y conseguir los objetivos de estabilización de plantilla que hemos marcado». En concreto, el concejal detalló que la primera oferta pública de empleo de reposición «es un hito histórico porque es la primera que se realiza en los 30 años de historia del Institut. Recordó que «hasta ahora no era posible porque no teníamos una relación de puestos de trabajo aprobada, de hecho nunca había existido. En marzo, después de mucho esfuerzo, se consiguió aprobar esta relación de puestos de trabajo e implantarla».

Descapitalización

Al no poder convocar estas ofertas públicas y no haber tasa de reposición, añadió, «suponía que se perdían plazas y no se permitía la incorporación de interinos en puestos vacantes, lo que provocaba una progresiva descapitalizacion del IMI y se sobrecargaba el personal existente, con lo cual también había problemas de ejecución y había un exceso de contratación temporal».

También el Patronat d’Escoles d’Infants aprobó ayer una oferta de ocupación correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021 de diecisiete plazas. Tres de ellas son posibles gracias a la tasa de reposición de 2019 y catorce, gracias a a tasa de estabilización, explicó el edil de Educació,Llorenç Carrió. El plan municipal de estabilización lleva a cabo la oferta de 392 plazas en diferentes procesos selectivos, 162 plazas de estabilización y 230 de reposición.