Arte urbano para combatir el vandalismo

A las diez menos cuarto de la mañana de este jueves un hombre empuñaba los botes de aerosol para pintar un cuadro eléctrico en la plaza de las Columnas. Una vecina se acercó y no dudó en recriminarle el grafiti: «Aquí no se pinta». La ciudadana indignada es Pilar Zaragoza y a sus casi noventa años mostró su aguerrido carácter hasta que el artista urbano Alfredo Durban le explicó que está colaborando en un proyecto artístico del Ajuntament de Palma. Al final la concienciada vecina acabó cogiendo un bote de pintura en spray haciendo amago de convertirse en artista urbana por unos minutos.

Y es que este jueves se presentaron en el barrio de Pere Garau las actuaciones de arte urbano que está llevando a cabo el Ajuntament de Palma en los barrios, con el objetivo de embellecer el mobiliario público de la ciudad y evitar la proliferación de las pintadas vandálicas. La teniente de alcalde de Infraestructures i Accesibilitat, Angélica Pastor, presentó las intervenciones en los barrios que se iniciaron el pasado fin de semana en la calle Metge Josep Darder y en el barrio de Son Gibert. En los próximos días llegarán a diez puntos más de las calles de Pere Garau.

La vecinaPilar Zaragoza comparte bote de pintura con Alfredo Durban.

Jornada

«Estamos llevando a cabo la limpieza de más de 5.000 pintadas al trimestre», explicó la regidora, que añadió que la limpieza complementa este plan de acción de embellecimiento de los barrios. Otro de los vértices de este plan es aliarse con artistas urbanos de Palma encargando obras en el mobiliario urbano y en zonas públicas. Sus murales son respetados por el resto del sector y el Ajuntament intenta así frenar la proliferación de pintadas con esta alianza.

Este fin de semana Alfredo Durban se encargó de pintar en el barrio de Son Gibert. Fotos:J. MOREY/ AJUNTAMENT DE PALMA

«Queremos que los artistas vean hasta donde pueden llegar si entran en la legalidad y ofrecerles espacios», dijo Pastor. De esta manera, en los parques de sa Riera y en el parque Wi Fi se habilitarán murales efímeros de arte urbano para que los grafiteros puedan mostrar sus obras al público. De hecho, a principios del año que viene se llevará a cabo en el parque de sa Riera una jornada de arte urbano que estará abierta al público.

Mientras tanto, el artista Alfredo Durban creaba un escarabajo que a partir de ahora será el nuevo habitante del mobiliario eléctrico de la plaza de las Columnas. Sus murales tendrán temática mediambiental y se versarán en la sosteniblidad, el reciclaje y la Palma verde. El objetivo es que se extiendan por los barrios. Alfredo Durban es uno de los artistas que se ha propuesto mostrar una nueva senda a los jóvenes grafiteros que se inician en esta modalidad artística. El objetivo es mostrar una alternativa a las pintadas vandálicas.

Dibujo en el mobiliario urbano de la calle Metge Josep Darder.

«Las obras que pintamos se suelen respetar», explicó Durban, cuya vida ha dado un vuelco y ha dejado su trabajo como cocinero para empezar a vivir de su arte. «Desde los 16 años me he dedicado a pintar pero no ha sido hasta hace cinco años que me dediqué más de lleno. Al mejorar mi técnica me han llegado más encargos», dijo el artista. Al final su afición se convirtió en profesión y quiere mostrar a los jóvenes que hay espacios habilitados para las pintadas.