El Institut Municipal d'Innovació (IMI) ha constituido un gabinete de crisis que trabaja a marchas forzadas para solucionar el problema informático que ha llevado al colapso administrativo del Ajuntament de Palma, ya que desde el pasado 26 de noviembre no se puede realizar la firma digital, y por tanto aprobar, ningún tipo de decreto relacionado con licencias, permisos, expedientes, compras o sanciones. Además del grave trastorno para los ciudadanos, esta crisis ha provocado también que los grupos de la oposición municipal no puedan acceder a la información necesaria para cumplir con su misión de fiscalización y control del equipo de gobierno, según denunció el concejal del PP David Díez.

El gerente del IMI, Job Torres San Julián, compareció este jueves en la Comisión de Economía previa al pleno, a petición del PP, para dar explicaciones sobre el problema que ha llevado a esta situación que el propio equipo concejal de Hisenda y presidente del IMI, Adrián García, admitió que es «grave y muy delicada». Torres expuso que el problema está en que la aplicación que gestiona los decretos municipales está utilizando una tecnología actualmente desactualizada. Aseguró que el problema viene de hace años cuando el proveedor de servicios informáticos del Ajuntament era T-System.

Ahora existe un nuevo contratista de los servicios tecnológicos, al que se comunicó la incidencia el pasado 24 de noviembre cuando el IMI tuvo conocimiento de ella. «Se detectó entonces que había un problema en el aplicativo que asegura que los documentos decretados no sufren modificaciones para su seguridad jurídica y que esa acción de sellado, que se realiza de forma externa a cargo de una entidad autorizada, en este caso la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no estaba integrada. No se había detectado que estuviera funcionando de esta manera, lo cual no responde a ningún tipo de lógica técnica sino que fue una decisión del contratista anterior», expuso Torres. Esto sucede, aseguró el gerente, «por la falta de control del anterior contratista y el actual contrato evita este tipo de situaciones».

Torres relató otros problemas adicionales que han ido surgiendo, como versiones obsoletas de algunos programas. «lo que nos causó sorpresa», y afirmó que «cuando se detectó que el problema era mucho mayor de lo que habíamos identificado se constituyó, hace unos 10 días, un gabinete de crisis que se reúne diariamente y que estableció tres líneas de actuación o de solución». Tras dar las explicaciones, Torres admitió que a día de hoy «no puedo decir una fecha exacta en la que el problema estará resuelto, pues cada paso que damos nos encontramos con una novedad que hay que resolver». Si no aparecen nuevos problemas, concluyó, «en unos días podemos tener resuelta la primera vía de solución y, si no, la segunda en un par de semanas».

Tras la comparecencia, Díez admitió que «nos quedamos más alarmados de lo que ya estábamos por las palabras que hemos oído como que no hay lógica técnica, desconocimiento, sorpresas, falta de control del contratista o gabinete de crisis». El edil censuró que «el Ajuntament podría haber evitado este problema pues estaba advertido» y que «no es admisible la falta de previsión y que por culpa de una herramienta obsoleta se estén generando tantos problemas a los funcionarios y a los ciudadanos».

Por su parte, el concejal de Hisenda confirmó que «la situación es muy grave y delicada pero se están poniendo todos los recursos para solucionarla». García cargó la responsabilidad al anterior proveedor «que dejó una cosa mal hecha, de la que no informó al actual IMI». Añadió que «si se piensa mal se podría pensar que lo hizo aposta para que nadie lo supiera, pero no creo que fuera así, creo que fue torpeza del anterior proveedor e incapacidad de comunicarlo al nuevo».