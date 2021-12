Un nuevo 'caparrot' popular en Palma

El asociacionismo y la cultura popular son dos sectores ampliamente damnificados por los efectos de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, poco a poco, la vida vuelve a su curso y todo regresa a su lugar. Recientemente los artistas, las entidades y los vecinos movilizados de Arxiduc se han puesto manos a la obra. Juntos han unido esfuerzos para dotar al barrio de un caparrot propio, que podrá salir a la calle los días señalados. Quién sabe si por el camino se topará alguna vez con en Miquel des Forn o en Pep Toni, dos de los caparrots que en los últimos años han visto la luz en la capital balear por impulso de la gente.

En su caso fue Orgull Llonguet, la entidad que nació en 2014 para diseñar y llevar a cabo unas fiestas alternativas y populares en Palma diferenciadas de la propuesta oficial, la encargada de, mediante una campaña de micromecenazgo en Verkami, financiar solidariamente la construcción de un caparrot que reprodujera la efigie del emblemático Miquel Pujol, conocido pastelero al pie del cañón durante muchos años en su forn de sa Pelleteria, y lo representara por todas aquellas algarabías y trulls que el colectivo ciudadano celebrara desde entonces.

La historia de cómo surgió la idea de dar vida al caparrot de Arxiduc es de lo más curiosa. Actualmente se lleva a cabo una campaña vecinal para escoger su nombre. Aquellos que quieran participar en el proceso pueden dejarse caer por el escaparate del establecimiento de comercio justo S'altra Senalla, en las esquinas de Arxiduc Lluís Salvador con Manuel Sanchís Guarner, en la capital balear, para ver el resultado. Así lo explica uno de los vecinos del barrio, Pere Vicenç, en declaraciones a este periódico:

«Els veïnats reunits a "Arxiduc fa Pinya" vàrem estar organitzant una trobada veïnal el 31 d'agost d'enguany. Vàrem demanar tallar el carrer Manuel Sanchis Guarner, entre Arxiduc i Reina Maria Cristina. Férem feina durant dos mesos per tenir-ho tot enllestit. Pel camí descobrirem que el solar de la Casa del Poble havia estat venut a un fons d'inversió i que molta gent del barri encara pensava que era un espai propietat de l'Estat. A les 12 de la nit, entre dia 31 d'agost i 1 de setembre, un grupet de veïnats just acabàvem de recollir les taules i les cadires quan vérem una òliba damunt la paret del solar de la Casa del Poble. Ens va impressionar. A la valoració posterior de la trobada feta entre els veïnats, acordarem adoptar l'òliba com un símbol identificatiu del barri i comanar la construcció d'un capgròs. Reunirem els doblers amb aportacions del veïnats i de diverses entitats del barri: Arxiduc fa Pinya, els Amics de la Casa del Poble, l'associació de veïnats Arxiduc Bons Aires, principalment i amb el suport del GOB, la COPIB (Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears) i s'Altra Senalla, i el comanarem a Alba Papini, una especialista en tècniques tradicionals per fer màscares i també capgrossos que viu a Sóller. La nostra òliba és del barri i viu al solar de la Casa del Poble, ara entre tots li estam cercant un nom».