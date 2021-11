- Centro: Ample de la Mercè, Antoni Maura, Antoni Maura (llaços), arbrede Jaume III, arbre del parc de la Mar, Avingudes, Costa del Gas, Baró de Santa Maria del Sepulcre, Bisbe Campins, Blanquerna, Bonaire, d'en Brossa i escales, Can Brondo, Can Verí, Caputxins, Cazador, Colom, Concepció-Aigua, Conquistador, Constitució, Corderia, costa de la Pols, Forn del Racó, Galera, Guixers, Jaume II, Jaume III, Jovellanos, Llotgeta, Montcades, Monges, Oms, Orfila, Palau Reial, Paners, Paraires, pas d'en Quint, Born, la Rambla, passeig de Mallorca, passeig de Sagrera, Pescateria, Argenteria, plaça de Cort, plaça de la Reina, plaça d'Espanya, plaça del Rei Joan Carles I, plaça Major, plaça del Mercat, plaça de l'Olivar, plaça de la Pescateria, plaça de la Quartera, plaça del Rosari, plaça de Santa Eulàlia, plaça del Sant Esperit, plaça de Santa Catalina, Porta Pintada, Porta de Sant Antoni, Puigdorfila, Sant Felip Neri, Sant Miquel, Sant Martí, Sant Nicolau, Sant Domingo, Sant Esperit, Can Serra de Marina, Set Cantons, Sindicat, Sindicat/Triquet, Tous i Ferrer, plaça de Frederic Chopin, Unió, Velázquez, Mare de Déu de la Salut i Volta de la Mercè.

- Calles completas en barriadas: 31 de Desembre, Aragó, Arxiduc Lluís Salvador, Arxiduc Lluís Salvador/Alexander Fleming, avinguda de l'Argentina, Catalunya, Costa i Llobera, Fàbrica, Francesc Suau, General Riera, Jaume Balmes, Joan Crespí, Nuredduna, passeig Marítim/Argentina, passeig Marítim/Auditòrium, passeig Marítim/Tito's, Rafael Rodríguez Méndez, Reis Catòlics, Rosselló i Cazador, Torcuato Luca de Tena, Vinyassa, Arquebisbe Aspàreg (Pere Garau), Eusebi Estada, Manacor, Indalecio Prieto, avinguda del Cid, Francesc Martí i Mora, avinguda de Joan Miró, Santiago Álvarez Avellán, Joan Alcover i Barceló i Combis, carretera de Llucmajor (l'Aranjassa), Juan Gris, camí de Son Rapinya, camí de la Vileta, carretera Militar, Pasqual Ribot.

- Ubicaciones puntuales en barriadas: el Camp Redó, l'Arenal/plaça dels Nins, la Bonanova, Cala Major, el Camp d'en Serralta, el Camp Redó, Can Pastilla, Cal Capiscol, la Casa Blanca, el Coll d'en Rabassa/plaça de l'Església, el Coll d'en Rabassa, plaça de Quadrado, el Fortí, el Pil·larí Nou, el Terreno, Establiments, Gènova/plaça de Sant Salvador, els Hostalets/plaça de Santa Elisabet, Indioteria rural, el Jonquet (plaça del Vapor), la Calatrava, les Meravelles/Can Alegria, Mare de Déu de Lluc, Miquel Dolç, el Molinar, Monti-sion/la Calatrava, Pere Garau/Francesc Manuel de los Herreros, Pere Garau/plaça de Francesc Garcia i Orell, Polígon de Llevant, el Puig de Sant Pere, el Rafal Nou, el Rafal Vell, Sant Agustí, Sant Jordi, Santa Catalina, el Secar de la Real, Son Sardina, Son Anglada, Son Canals/Josep Darder, Son Cladera, Son Espanyolet, Son Espanyolet/les Cases Noves, Son Ferriol/els Hostalots, Son Flor, Son Fortesa (sud), Son Gibert, Son Roca, Son Ximelis, Verderol, el Viver.