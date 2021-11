El PP critica el «oscurantismo» del proyecto del Parque de Bellver

El PP ha criticado la «falta de transparencia» y el «oscurantismo» del Ayuntamiento de Palma en referencia al proyecto de ejecución del Parque de Aventuras en el bosque de Bellver, y ha exigido al Consistorio que paralice las obras en este «pulmón verde de la ciudad» y se trasladen a otros puntos «más degradados» de la misma. Así se ha expresado este viernes en una rueda de prensa el presidente de la Junta Territorial del PP, Jaime Martínez, quien ha censurado «la falta de gestión de Cort». «El bosque tiene un plan de mantenimiento y está visto que en los últimos años no se ha cumplido, se han talado cientos de árboles», ha insistido Martínez, que ha señalado que Bellver es un espacio protegido y, «si no lo está totalmente, se debe hacer, es el momento».

Proyecto del Ayuntamiento en el bosque de Bellver.

En esta línea, Martínez ha reclamado que se paren las obras en el bosque, que se trasladen a «otros puntos verdes más degradados de Palma, que los hay, y que se empiece a reforestar lo que se ha eliminado con una plantación masiva». «Dotar un Parque de Aventuras dentro del bosque y de este entorno es un disparate; exigimos que se traslade a otra zona donde haya aparcamiento y donde no moleste a los vecinos», ha añadido. Sobre esto, ha recordado que la zona de El Terreno «ya es de muy difícil aparcamiento» y unas obras de estas características «sólo van a incrementar este problema». «Estamos en un momento de no hacer tonterías, de no molestar a los vecinos y de recuperar un patrimonio verde como es el bosque de Bellver», ha concluido el presidente de la Junta Territorial