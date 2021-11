Cort contará el próximo año con un presupuesto de 475.490.000 euros, un 2,8 % más que en 2021 si se suma el remanente con el que se pudo contar y un 6,9 % más si no se cuenta el superávit. Las cuentas contemplan, como aspecto destacado, un incremento de siete millones en la recaudación por multas de tráfico. Las cuentas, que fueron aprobadas ayer por la Junta de Gobierno y la semana que viene serán ratificadas por el pleno, reflejan «la nueva realidad tras dos años de pandemia», declaró ayer el alcalde, José Hila.

«Los dos últimos años han sido muy complejos para la ciudad y para el Ajuntament, que ha tenido que gestionar una pandemia y se ha visto obligado a destinar muchos recursos a la COVID-19», dijo Hila. En cambio, ahora, «entramos en una nueva fase y parte del dinero que antes se destinaba a la pandemia ahora se podrá emplear en la mejora diaria de la ciudad y en avanzar en el modelo de ciudad». Son, por tanto, destacó el alcalde, «los presupuestos de la recuperación económica, pero que aún tienen en cuenta que no se ha llegado a la normalidad plena». Hila resaltó que «el próximo año tendremos más dinero pese a no subir los impuestos y no contar con remanente porque la participación que nos corresponde de los tributos del Estado ha crecido, porque mantenemos los ingresos por plusvalía de un año de normalidad (25 millones) y porque prevemos más obras y por tanto más ingresos por el impuesto de construcciones (dos millones) y por las tasas urbanísticas (un millón)».

Junto a eso, admitió que «también sube la previsión de ingresos por sanciones por la recuperación de la movilidad y porque vamos a tener más policías en la calle y por tanto uno de los objetivos que tienen es sancionar más el incivismo». A los agentes hay que sumar los nuevos radares instalados este año. En concreto, el concejal de Hisenda, Adrián García, cifró en siete millones más lo que se espera recaudar solo en multas de tráfico, de 13,5 a 20,5 millones. Además, añadió el alcalde, «las cuentas suben pese a que está bajando la deuda municipal, que en 2015 era de 352 millones y en 2022 será de 195 millones, según la previsión». «El presupuesto de la recuperación económica será también un presupuesto social –aseguró– con 45 millones, de los que 7,4 serán para ayudas a familias vulnerables, cuando un año normal serían cuatro». La Oficina Antidesahucios se refuerza con 230.000 euros más, hasta los 440.000 euros; y el área de Justícia Social tendrá un millón de euros más para la atención a la violencia de género. Se consolidan, prosiguió el alcalde, las ayudas a los sectores económicos, con dos millones y aumenta en 300.000 euros la cantidad destinada a la promoción turística de la ciudad.

El nuevo presupuesto incrementa el dinero destinado al ‘Palma funciona’, «a la mejora del día a día de la ciudad», con 13 millones de euros. Dentro de este plan, el alcalde detalló que la limpieza se refuerza al pasar de 16 a 20 millones la aportación del Consistorio a Emaya.

Infraestructures sumará 7,5 millones para arreglo de aceras, plantación de árboles, asfaltado, iluminación o mejoras en parques o fuentes. Aquí estarán incluidos 2,5 millones para la renovación del pavimento de la Plaça d’Espanya. En este sentido, García resalto que «es el primer presupuesto en el que Infraestructures supera en dinero a Hisenda».

También dentro del ‘Palma funciona’ hay un incremento de 1,5 millones de euros para seguridad ciudadana, tanto para los nuevos policías como para la compra de vehículos.

En cuanto a otras áreas, el presupuesto de Cultura se incrementa casi un millón más, casi un 8%, para reforzar los museos municipales y la programación cultural. Participació Ciutadana sube más de 600.000 euros y la partida para las fiestas de Sant Sebastià de 2023 llega a los 850.000 euros. También aumentan el dinero que gestionarán las áreas de Model de Ciudad, que sube casi tres millones, Medi Ambient o Mobilitat Sostenible.

Por último, el alcalde enumeró algunos de los proyectos e inversiones que contemplan las cuentas, como el nuevo casal de barri de es Pil·larí, el bulevar de la Sínia d’en Gil, la redacción del proyecto por una pista de atletismo municipal, los diez millones para la oferta de adquisición de los terrenos del Lluís Sitjar o la mejora de escoletes municipales.

El presupuesto de los institutos y organismos municipales suma 52,65 millones.