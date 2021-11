El Ajuntament de Palma reclama al Govern «corresponsabilidad» en las ayudas a las personas con problemas para pagar la vivienda y que «elimine requisitos injustos para el acceso a las subvenciones del Ibavi» porque Cort «no puede afrontar solo el drama de la vivienda». El teniente de alcalde de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, hizo este viernes balance de las ayudas en materia de vivienda concedidas este año por Cort y lanzó este llamamiento a una «mayor colaboración» por parte de administraciones «que sí tienen competencia en vivienda», como el Govern.

En concreto, el regidor de Més criticó que las subvenciones que concede el Ibavi «son para personas con escasos recursos pero que tiene que estar al corriente del pago de las rentas del contrato de alquiler en el momento de pedir la ayuda, por lo que si se tiene alguna deuda ya no puede recibir esta subvención y eso hace que el Ajuntament de Palma se cargue la responsabilidad de todas estas personas, cuando el Consistorio no tiene competencias en este área». «Reclamamos, por tanto, más corresponsabilidad y más cooperación y que no existan estas normas tan injustas para que el Consistorio no esté tan solo a la hora de ayudar a la gente».

La coordinadora general de Benestar Social, Catalina Trobat, indicó, por su parte, que «al menos entre el 45 y el 50 % de las personas que son atendidas por Cort por problemas para pagos relacionados con la vivienda no cumplen los requisitos para obtener las ayudas del Govern». En cuanto a las cifras, Noguera informó de que en 2019 se destinaron cuatro millones de euros a ayudas económicas, en 2020 la cifra se multiplicó por tres y se destinaron casi doce millones, «y este año 2021 tendremos una cantidad similar pero superior, pues de momento ya van más de diez millones».

En concreto, declaró, «en ayudas a la vivienda, es decir para pagar hipotecas, alquileres o suministros y evitar, con ello, que el ciudadano pierda su casa, se han invertido este año 4.214.000 euros, un 11 % más que el año pasado». Por tanto, «del total de las ayudas económicas un 42 % está destinado a la vivienda», destacó. El regidor también recordó que la factura de la electricidad «ha subido exponencialmente durante los últimos meses sin que el Gobierno español haya puesto freno ni haya intervenido en una cuestión tan esencial«. Ante ello, declaró, «este año se han invertido 49.700 euros en ayudas para el pago de suministros, sobre todo eléctricos, un 22 % más que el año pasado en que se invirtieron 40.700 euros».