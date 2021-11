Las nuevas máquinas de la ORA permitirán pagar con tarjeta de crédito

La Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP) tiene previsto renovar el próximo año todas las máquinas expendedoras de tickets de la ORA de Palma –cerca de 400– por otras más modernas en las que será posible, al menos en la mayor parte de ellas, el pago mediante tarjeta de crédito. El presupuesto de la Societat Municipal para el año 2022 contempla que esta renovación tendrá un coste de unos 4,5 millones y está sujeta a la concesión de una subvención europea de casi tres millones. Si se concede o no esta subvención de la Unión Europea se sabrá a finales de febrero del año que viene.

Las nuevas máquinas serán táctiles y permitirán en su mayoría pagar con tarjeta de crédito sin necesidad de introducir la tarjeta ni marcar ningún pin, tan solo será preciso acercarla a la máquina gracias a la tecnología ‘sin contacto’ o touchless. Este es uno de los objetivos de la SMAP de cara al ejercicio que viene, un año en el que está en el aire la puesta en marcha de la anunciada ampliación de la ORA a la mayor parte de los barrios de Palma.

Y esto es así porque el Ajuntament de Palma ha decidido que esta ampliación del servicio de aparcamiento tarifado dependerá de si se incluye finalmente o no en el nuevo Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) que se está redactando en estos momentos. Es decir, si los técnicos que redactan el PMUS no consideran viable o factible esta ampliación de la ORA ésta no se realizará. En caso contrario sí se hará y, en ese caso, no se descarta que se pueda implementar incluso a finales del año que viene o ya en el ejercicio 2023.

Segunda corona de Avingudes

El presupuesto del año 2021 de la SMAP sí contemplaba una partida para la ampliación de la ORA, pero en estos momentos por parte del Ajuntament se considera más conveniente esperar al visto bueno por parte del PMUS, tras lo cual el área de Mobilitat deberá elaborar un decreto regulador lo cual también puede demorar el proyecto unos meses. Cuando se anunció la ampliación de este servicio, desde Cort se informó de que afectará a una segunda corona de las Avingudes, en barrios del Eixample colindantes con los que ya tienen el aparcamiento tarifado. También se destacó que las nuevas zonas de ORA no se vigilarán por agentes sino por el llamado ‘multa car’ y se comentó la necesidad de renovar todas las máquinas.