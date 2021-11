🚌💉Presentam el #VacuBús al centre de #Palma per aconseguir que tots aquells que, per diversos motius, no han pogut encara vacunar-se contra la #COVID19, ho facin.



⏰Estarà operatiu sense cita prèvia fins dia 12/11 des de les 7.30h fins les 18.15 h.#ALesIllesEnsVacunam pic.twitter.com/oTHUJuS32K