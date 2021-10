Cort prevé acabar la peatonalización de Costa i Llobera antes de Navidad

Invertim en el dia a dia de Palma. Després de 8 anys sent un carrer per a vianants, actuam a Costa i Llobera per convertir-ho en un espai amable i més verd.



✅ Plantam arbres

✅ Serà accessible

✅Milloram l'enllumenat

✅ Soterram el cablejat#PalmaFunciona #PalmaSostenible pic.twitter.com/u2ctWb1zbX