Más de 2.000 comercios de Palma se han sumado a la campaña y en la mañana del miércoles han llevado a cabo un cuelgue de carteles en establecimientos del centro en contra de la política de movilidad del Ajuntament. Un grupo de entidades vecinales y empresariales se han unido para protestar contra el proyecto 'Palma camina', que eliminará tráfico rodado del centro.

El portavoz de la plataforma es Bartomeu Serverá, presidente de la asociación de Distribuidores ADED, y señaló que «esta protesta es la continuación de algo que comenzó hace ya mucho tiempo. Vecinos, restauración, asociaciones, comercios y distribuidores no entendemos cómo hemos llegado al punto de que el Ajuntament no escucha a nadie. No hay forma de que entiendan que Palma camina hacia la ruina. Cuando todos los ciudadanos vean la barbaridad que se está a punto de cometer, en temas de movilidad y otras historias, reaccionarán todos».

Por su parte, Jero Mayans, portavoz de la Federación de Veïns Ciutat de Palma, señaló que «la realidad de Palma es que es una ruina, tanto por el Palma Camina, como tema de ACIREs y Nuredduna. Con esta plataforma, el mundo empresarial y vecinal demuestra que no está enfrentado. La realidad es que Palma está hecho un desastre, desde limpieza, seguridad y cualquier otra cosa».

Los promotores de la protesta que ha inundado de carteles el centro de Palma son Pimeco, Restauración CAEB, Associació Palma Viva, la asociación de distribuidores ADED, la asociación Restaurantes, Bares y Cafeterías de Mallorca, Afedeco, Federacó de Veïnats de la Ciutat de Palma, Comercios de Nuredduna, Confederacó Balears del Comerç, Asociación Zona Bonaire y Mercat Municpal de Pere Garau.