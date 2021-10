Una alianza de PP y Vox conseguiría la mayoría absoluta en Cort

La derecha ganaría las elecciones en Palma y recuperaría la Alcaldía después de dos legislaturas si las elecciones, previstas para 2023, se celebrasen mañana. El PP sería el partido más votado en Palma y con Vox lograría la mayoría necesaria para gobernar (15 concejales).

Según la encuesta realizada por el Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES) para Ultima Hora y ante la pregunta ¿si mañana hubiera elecciones a qué partido votaría?, los ‘populares’ serían los más votados con el 25,6% de las papeletas, y pasarían de los 6 concejales que tienen en la actualidad a 9, recuperando así buena parte de los respaldos perdidos en los comicios de mayo de 2019.

Vox se alzaría como la tercera fuerza con más apoyos en Palma al lograr el 18,7 % de los sufragios y sumaría 2 concejales a los 4 que tienen ahora mismo en Cort. Sumados a los 9 del PP daría al bloque de la derecha la mayoría suficiente para hacerse con la Alcaldía. La extrema derecha pasaría así a gobernar por primera vez en la capital balear.

El PSOE, en cambio, pasaría a ser el segundo partido más votado, logrando el 22,2 % de los votos, lo que supondría que perdería dos de sus representantes, pasando de 9 a 7 concejales.

Sus dos socios de Gobierno en el Pacte de Cort no perderían terreno, pues según la encuesta, Més pasaría de los 3 ediles actuales a 4, siendo la cuarta fuerza, con el 12,5 % de los votos. Podemos, por su parte, sería el quinto partido en votos, y mantendría los 3 representantes actuales al obtener el 9,5 % de los sufragios.

Estos resultados indican que el desgaste de la acción de gobierno solo le pasaría factura al PSOE liderado por el alcalde José Hila.

El partido que saldría peor parado de celebrarse ahora los comicios locales sería Ciudadanos, ya que pasaría de los 4 regidores con que comenzó el mandato (este verano ha perdido uno, al abandonar la formación Josep Lluís Bauzá que ha pasado a ser regidor no adscrito) a quedarse sin representación en Palma. Perdería todos sus concejales al conseguir solo el 4,7 % de los sufragios. Por su parte, el PI quedaría fuera, una vez más, del arco municipal al sumar solo el 2,3 % de las papeletas.

En resumen, PP y Vox sumarían 15 concejales frente al tripartito que lleva dos legislaturas gobernando en Palma –PSOE, Més y Podemos–, que se quedaría con 14 debido al desgaste del PSOE.

La recuperación del espacio electoral por parte del PP y el ascenso de Vox se realizaría a costa de Ciudadanos. Los problemas internos de la formación naranja y su descalabro a nivel estatal tendrían su traslación a las elecciones municipales de Palma.

Ante la pregunta ¿de todos los partidos cuál preferiría que ganase las próximas elecciones al Ajuntament?, también el PP encabezaría la lista al ser elegido por el 17,3 % de los encuestados, seguido del PSOE, con el 14,9 %, y de Vox, con el 13,8 %.

Le siguen Més, con un 8,8%; Podemos, con el 6,7 %; Ciudadanos, con el 4,9 %, y el PI, con el 1,6 %. Por tanto el orden sería el mismo. Pero la opción ‘otros partidos’ o ‘no sabe o no contesta’ es aquí la elegida por uno de cada tres preguntados (el 32 %), frente al 4,5 % de la primera pregunta, lo que indica una creciente desafección por la política municipal y de las formaciones que forman parte actualmente del Consistorio palmesano.

El próximo alcalde

Uno de los resultados más llamativos del sondeo es que el actual portavoz del grupo municipal de Vox en Palma, Fulgencio Coll, es el político mejor valorado del Ajuntament, pues es el favorito de los encuestados para hacerse con la próxima vara de mando de la Alcaldía de Palma.

Coll es la opción elegida por el 12,5 % de los encuestados. Pero no se puede ignorar que casi la mitad de las personas que han sido sondeadas (hasta el 47,4 %) no elige a ningún líder de los partidos que hoy tienen representación en Cort (vayan a ser o no candidatos de sus partidos).

El próximo candidato del PP en Palma, Jaime Martínez, es el preferido para ser el próximo alcalde por el 10,2 % de los encuestados, mientras que el actual primer edil, el socialista José Hila, se queda en tercer lugar con solo el 9,9 % de los apoyos.

Muy cerca le sigue Antoni Noguera, de Més, con el 9,3 %, si bien éste ya ha anunciado que no volverá a presentarse a las elecciones locales. El podemita Alberto Jarabo solo es elegido para ser alcalde por el 5,7 % de los preguntados y en último lugar se queda Eva Pomar, actual portavoz de Cs en Palma, con tan solo el 5 % de los apoyos.

Vemos así que la encuesta es demoledora con Ciudadanos, por cuanto se queda sin representación en Cort y su portavoz es la última en ser elegida.

Por último, en cuanto a la labor de la oposición, Vox vuelve a ser el partido que mejor resultado obtiene en el sondeo. A la pregunta ¿qué partido cree que está llevando una mejor oposición frente al alcalde José Hila?, hasta un 15 % de los encuestados opina que es Vox; un 12,5 % se decanta por el PP y un 7,4 % menciona a Cs. Pero, de nuevo, el dato principal es que un 65,1 % no elige a ningún partido.