En los últimos meses se ha notado un encarecimiento de los precios de venta y alquiler de las plazas de aparcamiento de Avingudes hacia el centro. Los precios que se están viendo en los anuncios no dejan lugar a dudas.

Una plaza de párking en la plaza Mayor puede venderse por 75.000 euros, 4.687 euros el metro cuadrado. En la zona de La Missió-Mercat es posible encontrar un párking por 69.000 euros (6.272 euros el metro cuadrado). Y en la plaza del Olivar se oferta un aparcamiento por 60.000 euros (4.800 euros el metro cuadrado).

En cuanto al alquiler, lo habitual es encontrar plazas de aparcamiento por alrededor de unos 120-150 euros al mes.

Según Natalia Bueno, presidenta del Colegio de Agentes Inmobiliarios de la Propiedad (APIs) de Baleares, «hemos analizado precios reales en venta en un radio de un kilómetro de General Riera, con 44 de ventas realizadas entre enero de 2018 y ahora para conocer su evolución. Los precios han tenido una subida importante y superan las medias de euros por metro cuadrado de vivienda en muchos casos».

Según el informe del Colegio de registradores, entre enero de 2018 y septiembre de 2020 se ha notado un alza del 22 por ciento del precio del metro cuadrado. Además, se ha encarecido el número de compraventas un 27,5 por ciento.

María Ferrà, agente inmobiliaria, constata estas cifras. «En las últimas semanas he tramitado unas cuantas compraventas. Creo que el mercado de Avingudes hacia dentro ha subido».

Pone como ejemplo una oferta «en Sa Gerreria por 45.000 euros, que son más de 4.000 euros el metro cuadrado. De Avingudes hacia fuera, según la zona, están a 3.000 euros el metro cuadrado. Si nos vamos a zonas más de extrarradio una plaza de aparcamiento se pude encontrar por entre 15.000 y 20.000 euros». Ferrà advierte que «en la zona de Jaume III, se pueden encontrar plazas por 80.000 euros».

Alza

Ferrà advierte que «sí que se ha notado una subida de precios. No hay aparcamiento en Palma y a la gente no le gusta dejar el coche en la calle. Muchos pisos de segunda mano se han reformado y no tienen párking. Muchos constructores, cuando hacen obra nueva, incluyen aparcamiento pero otros no quieren porque encarece mucho el precio de la obra».

Afirma que los párkings se alquilan de particular a particular y «son tan caros como un piso».