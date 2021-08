La fuerte oposición de un centenar de vecinos que deberán ceder parte de sus terrenos para la dotación de aceras en Establiments ha hecho que la regidora de Infraestructures, Angélica Pastor, plantee que «si no contamos con el consenso de los vecinos, no se va a hacer. La alternativa que proponen los vecinos incluye al Consell deMallorca y nosotros ahí no somos competentes. Y ya he dicho que los vecinos hablen con el Consell».

Pastor advirtió que «nosotros proponemos una solución desde la perspectiva municipal. Es un proyecto elegido sacado de los Presupuestos Participativos que presentó la misma asociación de vecinos, pero cambió la junta directiva».

La regidora señaló que «yo he hecho ejecutar el presupuesto participativo y se ha elaborado una solución a la falta de aceras y servicios. La opción de los técnicos y del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) dice que esas parcelas donde algunos vecinos tienen su patio son de uso público y están invadiendo la zona de retranqueo». Advierte que el nuevo PGOU«mantendrá esa zona pública».

Mientras tanto, la Associació de Veïns d’Establiments advierte que el PGOU «es arcaico y es totalmente falso que estos terrenos son suelos públicos. El antiguo PGOUya entendía nuestra problemática y esperamos que el nuevo entienda estas construcciones».

El presidente de la asociación, Llorenç Bauzà, dijo que las más de 100 casas afectadas «tienen más de un siglo de vida y no han invadido la vía pública. Es cierto que las viviendas nuevas ya tienen retranqueo».

Insistió en que hay otras opciones a las expropiaciones de parte de sus casas para la dotación de aceras y propone una vía de sentido único para crear aceras y desviar parte del tráfico de la carretera Ma-1040.

Alternativa

Antoni Borràs es uno de los afectados por la posible pérdida de su patio delantero y advierte que «según el estudio del Ajuntament, nos quieren quitar cinco metros de fachada. Podrían quitar uno o dos metros para hacer aceras». Borràs dijo que su casa está registrada con patio delantero y que «es cierto que queremos una mejora, pero no con esta aberración».