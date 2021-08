«Ya no podemos más con el hedor de los contenedores»

Hace un año y cinco meses que los propietarios del restaurante Mariana la del Jamón luchan para que Emaya cambie de ubicación los cinco contenedores de basura que instaló frente a la terraza de su establecimiento en la calle Jacint Verdaguer. El 3 de junio del año pasado, el Àrea de Qualitat Urbana de la empresa municipal respondió por un correo electrónico que los contenedores serían desplazados «próximamente». Pero aún esperan.

El fuerte hedor que desprenden los containers en verano se palpa nada más llegar al lugar, lo que ha suscitado las quejas de los usuarios del bar y de los dueños del negocio, que confiesan haber perdido dinero por la disminución de clientes. Los restauradores afirman también que sufrieron una plaga por la que tuvieron que cerrar durante una semana, y denuncian la presencia de moscas y otros insectos que habitan en los recipientes de basura, que desprenden un fuerte hedor.

Cronología

El 6 de marzo del año pasado, Aiying Chen, dueña del negocio junto a su marido, se personó en las oficinas de Emaya para denunciar la situación. Dos semanas después, la empresa municipal contestó que no podía mover los contenedores. Tres meses más tarde Aiying insistió y remitió otra misiva, aseverando que «con las altas temperaturas el problema se ha intensificado». A los tres días, el Área de Qualitat Urbana de Emaya respondió mediante un correo electrónico: «Estos contenedores serán desplazados próximamente al lugar que actualmente ocupa la parada de la EMT», le dijeron. Pero la situación no ha cambiado, hasta la fecha.

El 11 de enero de este año los propietarios del establecimiento enviaron un último correo electrónico en el que volvían a exponer el problema para solucionar la situación lo antes posible. En el mensaje, la pareja de origen chino adjuntó varias fotos en las que se mostraba la proximidad de los contenedores con la terraza del local, con basuras depositadas en el suelo.

Para intentar dar un giro a la situación y ejercer presión al Ajuntament, los dueños de Mariana la del Jamón reunieron un total de 71 firmas de amigos y clientes del restaurante.

Aiying Chen lleva unos 15 años en España y casi cuatro al frente del bar. «Ya no podemos más. Estamos hartos del olor que hacen los contenedores en la terraza. Sobre todo ahora, en verano. Con el sol es peor y el olor es insoportable», afirma.

La propietaria insiste en que «vienen moscas y es un problema porque se ponen encima de la comida. Con cada caña ponemos una tapa de embutido encima de pan; y si ponemos dos, mientras el cliente se come uno, las moscas ya se han puesto sobre el otro y el cliente no se lo quiere comer porque un insecto lo ha tocado. Hemos perdido clientes y dinero por culpa de esta situación, pero tenemos la suerte de que contamos con una clientela fija que no ha dejado de venir aunque huela mal. Algunos prefieren entrar al interior, donde no huele tanto. Espero que la situación cambie lo antes posible», pide Aiying a los responsables municipales.