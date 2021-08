Palma sumará 290 nuevas plazas de escoleta en los próximos cuatro años

La red de escoletas municipales de Palma sumará 290 nuevas plazas de 0-3 años antes de finales de 2024, para lo que el Patronat Municipal d’Escoles d’Infants contará con 2.430.000 euros concedidos por el Govern a través de la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos abierta este año.

De esta forma, el Patronat podrá dar respuesta a casi el 60 % de la lista de espera de estos centros, que en los últimos cursos se cifra en unos 500 niños que cada año se quedan sin plaza.

Para ello, la gerente del Patronat, Francisca Niell, explica que entre 2021 y 2024 está prevista la apertura de cuatro nuevos centros en Palma, que suman 270 plazas, gracias a la mencionada subvención. En concreto se ha pedido ayuda para abrir un centro en la calle Reina Maria Cristina (zona de la plaza de toros), con 49 plazas, en el local de una escuela infantil que cerró hace años y ahora se debe reformar. También se construirá una escuela en la zona de Foners, con 37 plazas; una tercera estará en la zona de Son Dameto, con 92 plazas, y la cuarta se edificará en Son Gibert, también con 92 plazas, que es «una zona en gran crecimiento», indica Niell.

Las zonas no son aleatorias, sino que responden a los barrios en los que el Patronat considera que existe una mayor necesidad, a juzgar por la demanda. En concreto, según la gerente, las escoletas municipales más demandadas son, por orden, las de Ciutat Antiga, Can Alonso, Son Fuster y Santa Catalina. En bebés, en niños de 0 años, prácticamente no existe lista de espera mientras que la franja de 1 a 2 años es donde existe más demanda.

A todos estos proyectos se sumará la apertura de otro centro en Pere Garau, que aportará otras 20 plazas. Esta escoleta no se ha incluido en la convocatoria de ayudas del Govern porque no es de creación de nuevas plazas sino de transformación, ya que Cort alquilara el local de una escuela que va a cerrar, expone la gerente. En esta zona no existe ninguna escoleta pública.

El primer proyecto que se pondrá en marcha es el de la zona de la plaza de toros, que se espera que esté listo para enero de 2023. También para esa fecha deberán estar acabadas las escoletas de Foners y Pere Garau. Mientras que la de Son Dameto y Son Gibert se inaugurarán en septiembre de 2024. Estas dos se construirán en solares municipales ya reservados para este fin.

Desde el Patronat también se valoró la creación de una escuela en el Terreno, pero a la vista de los plazos que planteaba la convocatoria se descartó, pues el solar que tiene el Ajuntament allí precisa una modificación del Plan General y eso requiere más tiempo. Fue entonces cuando se optó por recuperar el proyecto de Son Dameto, que es de 2009.

La última escoleta que se abrió en Palma fue la del Molinar en el año 2011. También en la legislatura 2008-2011 se estrenaron los centros infantiles de Son Ferriol y Son Espanyolet.

En estos momentos en Palma están en funcionamiento un total de once escuelas infantiles municipales, a las que hay que sumar una que pertenece al Govern, la de Verge de la Salut, pero cuya solicitud de plazas gestiona también el propio Patronat Municipal d’Escoles d’Infants.