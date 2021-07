Alarma entre los vecinos cercanos al nuevo centro de acogida de inmigrantes, que denuncian las malas condiciones del lugar.

Los vecinos cercanos al nuevo centro de acogida temporal para extranjeros se oponen rotundamente a su apertura y aseguran que ha creado alarma y miedo entre muchos de los residentes de las poblaciones de la zona, en especial s'Aranjassa, es Pil.larí y Sant Jordi.

El presidente de la Asociación de Vecinos de es Pil.larí, Pedro Andrés Medina, se mostró seguro de que «los responsables de la construcción del centro no han ido siquiera a ver el lugar, porque si lo ven ni se les ocurre llevarlos allí por un mínimo de humanidad». En la zona «hay malos olores, muchísimos mosquitos y mucho calor en verano, bajas temperaturas en invierno y mucho ruido de aviones, además de que el camino de acceso es pésimo».

Por tanto, aseguró, «no nos parece el mejor sitio para el bienestar de estas personas».

Pero además, alertó de que «el recinto no está vallado, con lo cual cualquiera podría entrar y salir, y a nadie le gusta tener un centro de estas características cerca de su casa».

Admitió que «viendo todo lo que sale en prensa de otros lugares parecidos pues lógicamente los vecinos tienen un poco de miedo de lo que pueda pasar».

El portavoz vecinal crítico que no se les haya avisado «cuando el alcalde hace días que lo sabe» porque, preguntó, «qué pensaban, que esto no iba a crear alarma social cuando se enterasen los vecinos, no hubiera sido mejor venir de cara, explicarlo y crear otro tipo de opinión».

En su opinión «cualquier acuartelamiento de los que están ahora cerrados hubiera sido preferible, pues están vallados, tienen una posible vigilancia, habitaciones...».

También desde la Asociación de Vecinos de s'Aranjassa se criticó este proyecto. Su presidente Toni Server consideró que «totalmente desacertada la decisión de el lugar y es patético que no se nos informe y lo hagan todo en escondidas, este gobierno municipal siempre habla de transparencia pero siempre hace lo contrario».

En opinión de los vecinos «han actuado para que cuando nos enteraremos ya estuviera todo hecho, pero el tiro les ha salido por la culata porque en los pueblos se observa todo y empezamos a ver movimientos que no nos cuadraban».

Los vecinos se oponen a que se construya este centro a 150 metros de s'Aranjassa. «No se trata de racismo, ni muchísimo menos, también está muy cerca de Sant Jordi y es Pil.larí pero es que está pegado a nuestro pueblo y es normal que la gente este revolucionada porque no se sabe nunca lo que esto te puede traer, no nos hace ninguna gracia».

Server consideró que «hay muchos otros lugares más adecuados, como los cuarteles cerrados, donde estas personas estarían en unas mejores condiciones que aquí no tendrán».

El portavoz vecinal tildó de «denigrante» el lugar elegido. «Por mucha carpa militar que pongan aquí hace un calor horrible en verano y un frío que pela en invierno, por lo que estarán en condiciones inhumanas, en un lugar además lleno de mosquitos, aquí tenemos cada año casos de gente que tiene que ir a urgencias por las picaduras». A eso «se le suma que está al lado de la depuradora, por lo que el lugar es horroroso».

«Lo han hecho todo mal, el secretismo y que, humanamente hablando, es imperdonable el lugar escogido», concluyó.