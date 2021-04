Trabajadores de la EMT piden la dimisión del gerente y se concentrarán el martes

El comité de empresa ha anunciado una concentración de protesta este martes ante la sede de la EMT de Palma para pedir la dimisión de su gerente, Mateo Marcús, por incumplir los acuerdos que pusieron fin a la huelga de septiembre de 2020 y por represalias a los trabajadores que la secundaron.

Entre los principales motivos de la protesta figura la «pésima gestión» y el incumplimiento de los acuerdos para la devolución de la distribución irregular de la jornada, firmado en mayo de 2020, y de la mayoría de los puntos del acuerdo para la desconvocatoria de la huelga que los trabajadores de la EMT en septiembre de 2020.

Recuerdan en un comunicado que, seis meses después, la empresa no ha restaurado las líneas de bus como estaban antes del decreto de alarma de 14 de marzo de 2020, que fue uno de los principales motivos de la huelga.

Tampoco negocia con el Comité de empresa cómo realizar el servicio del transporte a la demanda, utilizando vehículos y personal de la EMT.

Otro motivo de queja es la falta de un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento sobre la posibilidad de cambiar la fecha de finalización de la convocatoria de 140 plazas, para que todos los que obtuvieron plaza puedan ingresar en algún momento en la EMT.

Critican además que la empresa no permite cambiar el turno ni el servicio entre conductores, no pudiendo de este modo, conciliar la vida familiar y laboral, que hay chóferes a quienes aún no se les ha devuelto las vacaciones de 2018 y 2019 que la Empresa les obligó a coger de forma unilateral; así como el incumplimiento del Convenio colectivo sobre respetar que la asignación de lineas a los conductores sea por el criterio de antigüedad.

Protestan además por «la gran cantidad de expedientes disciplinarios» abiertos a los trabajadores y el «aumento desmesurado» de los días de sanción «que les imponen como represalia por el apoyo total que hicieron a la huelga realizada en septiembre de 2020».

Denuncian la constante vulneración de los derechos sindicales, con tres sentencias condenatorias por este motivo y más de una decena de juicios pendientes; así como que trabajadores, sindicatos y comité de empresa se vean obligados a acudir al Juzgado de lo Social para que se les reconozca cualquier derecho reflejado en Convenio colectivo o en la legislación vigente.

«Ninguna otra empresa municipal ha llevado a cabo tantos atropellos a sus trabajadores, ni ha realizado ERTE o despidos como vienen diciendo continuamente el director, el presidente y hasta el mismo alcalde, que podían haber hecho en la EMT», denuncia el comité de empresa, que subraya que «el Ayuntamiento tiene que asumir los resultados de explotación de sus empresa municipales» y no culpar a los trabajadores del descenso de recaudación.

Reclaman a Cort que dé un mejor servicio poniendo más autobuses en la calle y mejore las frecuencias de paso «y seguro que los palmesanos utilizan más los servicios de la EMT».

Acusan a la empresa de una gestión «pésima», «solo midiendo el euro y despreciando a los trabajadores y a los usuarios».