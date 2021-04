La SMAP prepara la construcción del primer párking subterráneo en 14 años

La Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP), dependiente del área de Mobilitat Sostenible, trabaja intensamente para iniciar cuanto antes de las obras de construcción del nuevo aparcamiento de la calle Metge Josep Darder, entre las barriadas de Son Canals y Pere Garau. Este será el primer estacionamiento que se construirá en Palma desde hace catorce años.

Los últimos estacionamientos subterráneos que abrieron sus puertas en Palma fueron los de Antoni Maura, General Riera y Parc de sa Riera, en el año 2007. En apenas seis años se abrieron ocho aparcamientos pues, además de los anteriores, en 2002 se creó el de Comte d’Empúries, en 2003 se ejecutó la primera fase del estacionamiento de Via Roma y se abrió el de Santa Pagesa, en 2004 abrieron los de la calle Manacor y la segunda fase del de Via Roma, y en 2006 se estrenó el de Marqués de la Sènia.

Ahora la SMAP ultima los preparativos para que la junta de gobierno pueda aprobar la autorización para la ocupación por parte de esta sociedad municipal del subsuelo de la calle Metge Josep Darder y el encargo del proyecto para la construcción del aparcamiento subterráneo.

El gerente de la SMAP, Pedro Manera, confía en que este año se realice el proyecto básico del párking y las obras de construcción puedan comenzar el próximo ejercicio.

El nuevo estacionamiento subterráneo estará ubicado bajo el paseo de esta calle, desde la calles Cardenal Despuig hasta Bisbe Cabanelles. Contará con tres plantas y más de 700 plazas. Además, en superficie se aprovechará para ampliar las aceras, por lo que se suprimirán plazas de aparcamiento en la calle.

Prioridad para residentes

Desde hace muchos años, los vecinos de este barrio reclaman un párking que alivie los problemas diarios de estacionamiento, en especial en las inmediaciones del Mercat de Pere Garau. Cort ha estudiado las opciones y ha concluido que esta ubicación es la única viable en la zona.

Por eso, para comprar un abono en el aparcamiento de Metge Josep Darder tendrán prioridad los residente de la zona, y la idea es que se deba acreditar el empadronamiento, como se ha hecho con el estacionamiento de la calle Juan Gris, en Son Cotoner.

El Pacte proyecta construir también aparcamientos en la Plaça Progrés (cuando desaparezca la actual gasolinera) o la zona del Coliseu Balear, pero ya no será esta legislatura. De cara al futuro, se baraja la posible ampliación de los aparcamientos de Avingudes y Vía Roma.

El estacionamiento de Vía Roma, para rotación y el de la Plaça Major, solo para residentes

El gerente de la SMAP confirmó que la intención del área de Mobilitat es destinar el aparcamiento subterráneo de la Vía Roma solo a plazas de rotación y el de la Plaça Major solo para residentes, a fin de que no lleguen tantos coches al centro. Así lo han recomendado los técnicos del área ante posibles futuras nuevas peatonalizaciones. De esta foma, además, se podrán ofrecer más plazas de estacionamiento a los residentes del centro, como ya se hizo cuando se procedió a la peatonalización de la plaça del Mercat. No obstante, la pandemia ha pospuesto estos planes por el momento, ya que ahora la presión de vehículos en esta zona no es tanta y la demanda de plazas en los estacionamientos no es como la de los años previos a la crisis sanitaria.