Protesta contra Nuredduna en el inicio de las obras de mejora de Pere Garau

El inicio de las obras de reforma del pavimento de la plaza de Pere Garau y el asfaltado de calles colindantes coincidió con la protesta de varias de decenas de vecinos del barrio contra el proyecto de peatonalización de la calle Nuredduna, que supondrá una inversión de 3,1 millones de euros.

La regidora de Infraestructures, Angélica Pastor, se topó con la concentración en la plaza y se acercó a los manifestantes a los que escuchó su demanda, pero les respondió que «ya hemos hablado muchas veces» y confirmó que el proyecto de Nuredduna no tiene marcha atrás. La edil socialista lamentó que «protesten ahora que el barrio se está arreglando, cuando no se arreglaba no les vi protestar nunca con una pancarta como ahora».

De hecho, Pastor recordó que estas obras son la primera inversión en Pere Garau «en más de veinte años», más allá de trabajos de mantenimiento. La reforma implica que este lunes permanece cerrado por completo el mercado y en próximos días afectará a parte del mercado exterior.

Àngels Fermoselle, una de las portavoces de la campaña 'Pere Garau, molt més que Nuredduna, criticó la «propaganda» del equipo de Gobierno municipal «ya que es la tercera vez que presenta arreglo de algunas baldosas del mercado y el asfaltado del entorno, denominándolo reforma integral cuando se trata de un siempre y obligado mantenimiento».

La campaña desplegó una pancarta en Pere Garau en la que se podía leer 'Proyecto de Cort para Nuredduna: rectificar es de sabios'. Una vez más, con esta acción reclaman al Consistorio «que cumplan con la legalidad abriendo un proceso de participación real y se redistribuya el dinero que se quiere gastar en Nuredduna para un eje cívico completo, homogeneo y de calidad». «El acuerdo es posible si abandonan su actitud autoritaria y paternalista», concluyó Fermoselle.

Pastor, por último, informó de que «el conjunto de los vecinos están contentos» con la mejora de la plaza, el asfaltado de las calles y el arreglo de los alcorques.