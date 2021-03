Vecinos de Palma censuran que sólo 3 nuevos nombres de calles sean de mujeres

La Federación de la Asociación de Vecinos de Palma ha criticado en el pleno municipal que sólo tres de los doce nuevos nombres de calles y plazas del municipio sean de mujeres.

Durante la sesión de este jueves, Marisa Bonache, de la asociación de vecinos de Son Rapinya, ha denunciado que el Ayuntamiento de Palma incumple el objetivo establecido en el plan de igualdad para incrementar la representatividad de las mujeres en las calles del municipio.

De los doce cambios de nombre que el consistorio autorizó por su simbología franquista, tres llevarán el nombre de la filóloga Aina Moll, la sindicalista Francesca Vidal y la política y escritora Federica Montseny.

Bonach ha lamentado que sólo un 25 % de estos cambios incluya a mujeres y ha instado al equipo municipal que lidera José Hila que se sustituyan «todos los nombres fascistas que aún hay en las calles y avenidas de Palma», y que esta vez incluya nombres de mujeres.

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos de Platja de Palma-S’Arenal, Francisco Nogales, ha pedido al equipo de gobierno que trabajen por los intereses y necesidades de los vecinos y que consulten posibles cambios con las entidades, porqué están «para ayudar».

Nogales ha reclamado a Cort que no suprima la calle Héroes de España. «Da la impresión de que no hay estudios históricos porque el que hace esto es porque no sabe lo que hace», ha añadido.