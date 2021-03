Pérez-Reverte llama «idiota» a José Hila por el cambio de nombre de calles franquistas

La decisión del Ayuntamiento de Palma de cambiar el nombre a calles con origen franquista no ha quedado ausenta de polémica. La controvertida decisión de Cort ha desencadenado en un rifirrafe entre Arturo Pérez-Reverte y el alcalde de Palma, José Hila.

El escritor ha llamado «idiota» a Hila por considerar que Almirall Churruca, Almirall Gravina y Almirall Cervera son vías que homenajean a barcos de la armada franquista -como ha aclarado Cort- y no a históricos personajes.

Pérez-Reverte ha añadido más datos a su argumentación asegurando que «los destructores, que no cruceros, Churruca y Gravina no se llamaron nunca Almirante...nada. Lucían los nombres a palo seco, y se lo dice uno que creció junto a ellos en Cartagena». Y añade: «No me cuente milongas, que soy mayor para discutir chorradas con indocumentados».

El alcalde ha contestado al académico a través de Twitter: «Señor Pérez-Reverte, como veo que le interesa el nomenclátor de Palma, quisiera explicarle de forma educada que las tres calles se pusieron en honor a tres navíos franquistas. Era 1937, el mismo año en que el bando nacional asesinaba al legítimo alcalde de la ciudad Emili Darder», le ha respondido.