Cort no descarta adelantar el cierre de las playas si es necesario

El Ayuntamiento de Palma podrá adelantar el cierre de las playas del municipio si lo considera necesario a lo largo de los próximos meses. El alcalde de Palma, José Hila, informó esta mañana de que en principio las playas de Palma se adaptarán al la restricción horaria que aprobará el Govern balear, según la cual los arenales permanecerán cerrados de 21.00 a 7:00 horas.

Pero, dijo el primer edil, «nosotros habíamos pedido al Ejecutivo autonómico que contemplarse la posibilidad de que los ayuntamientos pudiésemos cambiar la hora de cierre en función del uso».

Recordó que «las playas urbanas no son lo mismo que una cala, y en esta época en la que todavía no están los socorristas y, por tanto, no tenemos personas que nos ayuden con el control de aforos podría ser problemático el horario de cierre». Por eso «se pidió está posibilidad que se nos ha dado».

El alcalde insistió en que «de momento estamos contentos y no se va a cambiar este horario, pero es una posibilidad que tenemos ahí por si necesitamos cerrarlas antes para que la gente no vaya a cenar a la playa».

Hila declaró que «se trata de aguantar dos meses, si durante este tiempo nos portamos bien tendremos temporada turística y trabajo, lo sabemos todos, pero si vemos que aún así la gente no respeta las normas pues haremos uso de esta posibilidad».