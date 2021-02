Hila rechaza hablar de las vacunaciones de altos cargos de otras administraciones

El alcalde de Palma, José Hila, ha rechazado este jueves que haya discrepancia entre sus palabras del miércoles sobre que los cargos políticos que se vacunen antes de tiempo deben dimitir y las declaraciones de la presidenta del Govern, Francina Armengol, o la consellera de Sanida, Patricia Gómez, en las que mostraron cierto malestar por estas críticas internas del primer edil socialista y defendieron que el protocolo de vacunación se realiza bajo criterios técnicos y no políticos.

Hila insiste en que «yo no creo que haya ninguna discrepancia, yo fui muy claro en mis palabras que se referían a los cargos del Ayuntamiento de Palma. Todos los grupos municipales aprobamos por unanimidad una propuesta que dice que los cargos políticos (es decir, asesores, coordinadores, directores, regidores y alcalde) no se pueden vacunar si no les toca y que si lo hacen deben dejar el cargo. Por tanto siempre me refiero a los cargos de Cort».

Ha añadido que «también dije y repito que no me atrevo a hablar de las personas de otras administraciones porque no conozco sus circunstancias concretas, yo hablo de lo que conozco». «En el resto de administraciones cada uno tiene un protocolo que seguir y si este protocolo dice que te puedes vacunar pues te puedes vacunar», ha reiterado.

El primer edil socialista reprochó que se intenté mezclar o buscar a través de sus declaraciones «que yo estoy hablando de otros porque yo estoy hablando del Ayuntamiento de Palma».

Ante la insistencia de las preguntas sobre la vacunación de algunos cargos socialistas, Hila ha insistido en que «aquí estoy como alcalde y como tal soy responsable de los cargos de mi Ayuntamiento. No somos autoridad sanitaria, somos un Consistorio grande y con nuestras circunstancias hemos asumido un compromiso público».

De otras instituciones, afirmó, «quién soy yo para opinar sin ser un experto de esa situación. No me atrevo a valorar porque no me toca y porque no tengo los conocimientos y siempre he sido una persona prudente y también lo seré en este caso, por lo que solo hablaré de lo que conozco, hay personas más calificadas que yo para hacerlo y lo están haciendo y yo respeto su trabajo y los apoyo».

Ante el caso concreto de la vacunación de Sofía Alonso, directora insular de personas mayores, el alcalde, de nuevo, ha declarado que «estamos hablando de personas que dirigen residencias de la tercera edad y no soy yo quien para decir si se tiene que vacunar, eso lo dirá un protocolo sanitario y lo dirán los responsables de su administración que son los que saben el caso concreto, yo no lo sé».