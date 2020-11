Hierbas en las vías de Palma: antes y después del paso de Emaya

Poco a poco la denuncia ciudadana surte efecto, y sale adelante el trabajo ingente que tienen por delante los servicios municipales de Palma. El caso que nos ocupa es muy ilustrativo: y es que cuando el servicio de retirada de hierbas pasa por una calle, se nota el resultado.

Recientemente Emaya ha compartido en las redes sociales el 'antes' y el 'después' de tres zonas en las que han trabajado sus empleados recientemente. Juzguen ustedes mismos:

Continuen les tasques de retirada d'herbes a diferents barriades de Palma. pic.twitter.com/TeCGV6RUeI ? EMAYA (@EMAYA_Palma) November 24, 2020

En lo que va de mes de noviembre los operarios de Emaya encargados de estas labores han pasado por muchos de los barrios de la capital balear, como Son Armadans, Son Dureta, Son Espanyolet, Santa Catalina, El Jonquet, la Indioteria, Son Cladera, Cas Capiscol, Camp Redó, Bons Aires, El Amanecer, Cala Major, Porto Pi, El Terreno, Son Serra-La Vileta, entre otros.

Quizás no saben los ciudadanos que no todas las hierbas que crecen en la vía pública compete quitarlas a Emaya. Según se puede consultar en su página web, este servicio se encarga de eliminar las hierbas que aparecen sobre aceras y bordillos en vías públicas. Quedan excluidos del ámbito de actuación de este servicio: alcorques, parques cerrados, zonas no asfaltadas, zonas de carreteras de suelo no urbano y sin acera, espacios privados aunque la hierba alcance la zona vía pública, en cuyo caso los agentes responsables de la erradicación de las malas hierbas serán los del Área de Infraestructuras del Ajuntament de Palma.