La Audiencia declara privado el camino de Can Mallol y permite su cierre

La justicia cierra el paso del camino de Can Mallol. Una sentencia de la Audiencia Provincial niega al Ajuntament de Palma que un tramo de casi un kilómetro de esta vía entre Establiments y el Parc Bit pueda tener acceso público. El procedimiento judicial reconoce que se trata de un camino privado y que no existe derecho de paso alguno. Así, la propiedad, la empresa La Mancha Property podrá cerrar esta vía y hacer uso exclusivo de él.

El Ajuntament de Palma, en una resolución del año 2010 ordenó que esta vía quedara abierta y que el dueño retirara la verja con la que lo cerraba. Los propietarios, que explotan una bodega y una ganadería de vacuno en la finca, acudieron a los tribunales. Sin embargo, primero se estrellaron en lo Contencioso y el TSJB dio la razón a la administración pública. Ahora han intentado otra vía, la de reclamar el dominio del camino en la vía civil. Ahí el derrotado es Cort.

Primero un juzgado de Primera Instancia y ahora la Audiencia Provincial avalan la posición de los dueños. En el procedimiento estaba claro que el camino era propiedad privada. Sin embargo, Cort pretendía «que se declare la existencia del derecho a hacer un uso público de un camino de titularidad privada», señala la resolución judicial. Para ello, argumentaba que existía una servidumbre de paso desde «tiempo inmemorial. El tribunal repasa que Can Mallol era una única finca hasta que se dividió en los años 90 del siglo pasado y que, entonces se hizo una servidumbre de paso a favor de una de las dos mitades, «precisamente porque el camino no era público».

En el procedimiento judicial comparecieron varios testigos que acreditaron que es cierto que los vecinos de la zona pasaban por allí, pero que era un uso «meramente tolerado por parte de la propiedad»: «Por razones de buena vecindad y porque era algo habitual antiguamente en Mallorca, la finca estaba abierta y pasaban por ellas vecinos, jornaleros que iban de unas a otras o se utilizaban para atajar. En su caso, la servidumbre será con los propietarios de las fincas vecinas como particulares, no de la Administración».

Paso consentido

El segundo punto que Cort tampoco ha conseguido demostrar es que esa posibilidad de atravesar el camino estuviera establecida desde «tiempo inmemorial», al menos desde mediados del siglo XIX. El Ajuntament tampoco tenía incorporado este tramo en sus catálogos.

La sentencia de la Audiencia recuerda que sí existe un camino público que se denomina Can Mallol y que es el que borde la finca hasta Son Español: «Este camino no atraviesa la finca de La Mancha Property Invest. Sin embargo, el camino objeto de este juicio es el que se encuentra en el interior de la finca, que es un camino privado y no está gravado con sendero de uso público alguno». Ya con la sentencia del juzgado de Primera Instancia el propietario cerró las puertas del camino que había sido abiertas un año antes por Cort.

Permite la barrera

Ahora, la resolución condena al Ajuntament a «restituir el camino» y, en particular, permitir el cierre de las barreras que habían sido retiradas por la resolución municipal del año 2010. También sostiene que la anterior sentencia de lo Contencioso no condiciona su resolución porque aborda un asunto diferente, no la existencia o no de un derecho de paso previo por esta propiedad. Contra la sentencia de la Audiencia, Cort puede plantear un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque el margen para estas apelaciones es estrecho, porque el alto tribunal solo resuelve en casos en los que hay interpretaciones diferentes de la ley y el uso y las servidumbres de paso de caminos tienen jurisprudencia muy asentada desde hace décadas.

Una década de conflicto judicial

La decisión municipal de abrir el camino y de permitir el paso nunca fue permitida por la propiedad que consideraba que la finca quedaba partida en dos. Así comenzó un primer procedimiento judicial, que favoreció a Cort y, más tarde este segundo. La propiedad se ha reunido con los vecinos para informar por dónde pueden pasar hacia el Parc BIt.