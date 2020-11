Cort se endeuda en 10 millones para pagar el sobrecoste del Palacio de Congresos

El Ajuntament de Palma se endeuda en 10 millones de cara a 2021 para el previsible pago a Acciona Infraestructuras de la indemnización que ha reclamado judicialmente por los retrasos ocasionados en la ejecución de las obras del Palacio de Congresos y de su hotel anexo.

En concreto, se ha previsto un préstamo a largo plazo a Palau de Congresos SA (participada a partes iguales por el Govern y Cort) por 10 millones para que, junto con otro préstamo de la Comunitat, poder atender las obligaciones derivadas de la ejecución de la sentencia a Acciona, así como la obligación de pagar a esta empresa el Impuesto de construcciones, instalaciones y obras del Palacio de Congresos.

Como se recordará, tras varios intentos fallidos de llegar a un acuerdo con Palau de Congressos, la constructora acudió a la justicia en 2017 y reclamó 25 millones, frente a los 600.000 euros que ofrecía la administración.

El concejal del PP Julio Martínez consideró «preocupante la generosidad del alcalde Hila con la presidenta Armengol» por haber aceptado ir al 50 % en el pago de esta indemnización, si así se falla, «porque los retrasos fueron total responsabilidad de la Comunitat y encima ésta tampoco aportará nada a Palma en concepto de Capitalidad en 2021».

Martínez consideró que estos diez millones «los necesita el Consistorio» y recordó que, por ejemplo, el Pacte no se ha querido endeudar para construir el nuevo aparcamiento de Can Tàpera, «cuya construcción se ha aplazado porque no hay los 300.000 euros que cuesta».

En cuanto al presupuesto del área de Economia, Hisenda i Innovació, el concejal de Economia, Adrián García, explicó que contará con 61,3 millones, que llegarán a 62,3 con el remanente que se espera a partir de abril.

Destacó la reducción de la deuda en los últimos 5 años, «una situación saneada que permite a Cort pagar a los bancos en 2021 hasta 18,5 millones». Se invierten, anotó, 4,2 millones en el Fondo de Contingencia, «con lo que habrá capacidad de actuar con agilidad para gastos imprevistos, muy útil en la actual situación de pandemia mundial».

Horas extra

Asimismo, se destinan 50.000 euros (frente a los 3.000 de este año) para pruebas selectivas, dado que se están convocando las correspondientes a las ofertas públicas de empleo de los años 2017 en 2019. El presupuesto de la Defensora de la Ciudadanía se mantiene en 61.000 euros.

Finalmente, García expuso que en las cuentas de 2021 desaparece el crédito destinado a horas extras de policías y bomberos ejercicios anteriores porque se prevé que antes de acabar el año se reconocerán las horas pendientes hasta noviembre.

La oposición tilda de optimista la previsión de ingresos del Pacte

El PP y Vox tildaron ayer de excesivamente optimistas las previsiones de ingresos que contempla el presupuesto del Ajuntament de cara al año que viene. Más aún, el concejal ‘popular’ Julio Martínez consideró que están «hinchados», por lo que reclamó al equipo de Gobierno «que sea prudente durante los primeros meses del año y vigile los ingresos, pues puede haber un cierto déficit encubierto». Consideró, además, que hay áreas infradotadas, «como Serveis Socials, Comerç o Turisme». Martínez añadió que «nos preocupa que el alcalde les ha vendido la moto a todos los concejales de que esperen la llegada del dinero del remanente y de Europa».