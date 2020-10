Patinetes eléctricos: ¿por dónde pueden circular en Palma?

Consulta aquí ? https://t.co/hPh5d0nFQG el listado de calles con velocidad máxima permitida superior a 30 km/h. Recuerda que si conduces un #VMP ? no puedes circular por esas vías, a no ser que haya carril bici; si no, caminando ? y por la acera. pic.twitter.com/WZEcNoFkDF