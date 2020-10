Vivas acusa a Truyol de parar un centro para víctimas de la violencia

La regidora de Justicia Social, Sonia Vivas, asegura que la d’Urbanisme, Neus Truyol, tiene parado el centro para víctimas de la violencia de género de la Balanguera.

Vivas explica que le ha enviado cuatro oficios reclamándole que el arquitecto supervise el proyecto para poder seguir adelante con el mismo. Sin embargo, desde hace un año y medio no ha tenido respuesta.

La concejal de Justicia Social ha intentado contratar a un arquitecto externo, pero asegura que el departamento de Intervenció se lo ha impedido, ya que tiene que hacerlo uno d’Urbanisme.

Vivas señala que este es uno de los proyecto prioritarios del Pacto de Gobierno y no entiende por qué la edil de Més no le da prioridad. «Creo que no hay una voluntad férrea de Truyol por impulsar la casa de acogida de mujeres y eso me entristece».

En su opinión, «la casa de acogida de mujeres víctimas de violencia está por delante otros proyectos de Truyol ya que es un acuerdo de pacto y un servicio esencial».

La regidora de Podem sostiene que la construcción de este centro supondría un ahorro de mas de 300.000 euros anuales a Cort y la ampliación de un 25 % de plazas para mujeres y niños víctimas de la violencia de género.

Truyol lo niega

Por su parte, la regidora d’Urbanisme explica que la pasada legislatura el área de Justicia Social «pidió una colaboración a Urbanisme y se colaboró en la redacción de los pliegos de obra».

La edil de Més añade que «a principios de esta legislatura se dio respuesta a una petición del área de Justicia Social, en relación con unas observaciones que había hecho Servicios Jurídicos sobre este tema. Por lo tanto, desde Modelo de Ciudad no tenemos más información, al tratarse de un expediente de otra área».

Este no es el primer desencuentro que tienen ambas. El pasado mes de febrero, Truyol presentó un oficio interno solicitando 200.000 euros del área de Justicia Social, que estaban destinado a las casas de acogida para las mujeres maltratadas; finalmente lo retiró.