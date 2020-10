El Ajuntament de Palma ha anunciado este viernes las calles que no se verán afectadas por la limitación de circular a más de 30 km/hora, una medida prevista para mediados del mes de octubre.

En concreto, se trata de 190 vías (el 10 % del total), que no se verán afectadas por las reducciones de velocidad. No obstante, la velocidad también se reducirá y no se podrán superar los 40 km/hora; actualmente son 50 km/hora.