Enésimo intento de salvar el monumento al crucero ‘Baleares’

Societat Civil Balear prosigue en su intento de evitar el derribo del monumento al crucero Baleares de sa Feixina y ha presentado en estas dos últimas semanas tres escritos de oposición contra los recursos de apelación del Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca y la Associació Memòria de Mallorca, que recurrían la protección del monumento dictada en la sentencia del Juzgado nº3 de lo Contencioso.

En la documentación presentada por Societat Civil Balear se incluye una sentencia de un juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid de 2019, que impidió el cambio de nombre de la calle Crucero Baleares promovido por la alcaldesa Manuela Carmena. «Esa sentencia considera que en el hundimiento del buque murieron españoles de ambos bandos, cuya memoria está precisamente protegida por la Ley de Memoria Histórica», dice el abogado personado en el procedimiento de Sa Feixina, Francisco Javier González-Montes Sánchez.

Estrasburgo

Ajuntament, Consell y Memòria de Mallorca presentaron un recurso contra la sentencia dictada el 27 de febrero, que consideraba el monumento patrimonio histórico. «La sentencia se basó en la valoración de pruebas que abogan por su conservación, como el dictamen de la Real Academia de la Historia Española, con un informe que llevó a cabo Gabriel Alomar en 1973, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando», dice el letrado.

«El hecho de no proteger el monumento fue una decisión política y no técnica del Consell de Mallorca», explica el letrado de Societat Civil Balear. «La ponencia técnica del Consell votó a favor de su catalogación dos veces pero éste era un criterio técnico y los políticos decidieron no proteger el monumento. Creemos que se ha hecho justicia ahora y el juez ha valorado todos los informes y las pruebas que obran en el procedimiento judicial», señala.

El letrado advierte que basta solo con un interés para catalogar el monumento y en la sentencia «concurren tres: histórico, arquitectónico y artístico». Societat Civil Balear cree que el Tribunal Superior de Justicia de Balears confirmará el criterio de la sentencia apelada, «teniendo a nuestro favor el precedente del edificio de Gesa Endesa. En caso de duda, debe primar la conservación del monumento».

Por su parte, Tomeu Berga, presidente de Societat Civil Balear, ha señalado que, «si después de entregar estos escritos contra los recursos el TSJ no nos hace caso, estamos dispuestos a llegar al Supremo y a Estrasburgo si es necesario. Hasta ahora hemos tenido suerte y hemos ganado todas las batallas».